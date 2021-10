Saúde destaca importância de os municípios continuarem a testagem para Covid-19

Em entrevista aos jornalistas Priscila Andrade e André Barros, na rádio Rio FM, na manhã desta terça-feira, 05, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, falou sobre o atual cenário epidemiológico da Covid-19 em Sergipe e enfatizou a importância de os municípios continuarem realizando a testagem para o vírus Sars-Cov-2, do novo coronavírus. Segundo ela, esta é uma das ferramentas de monitoramento da Covid-19 no Estado.

“Este é um momento singular, com a tendência de arrefecimento ainda maior da pandemia, resultado do longo caminho que percorremos para chegarmos onde estamos. Acredito que vamos continuar evoluindo positivamente. No entanto, a recomendação do Estado é que os municípios continuem testando a população. Que na Atenção Primária, todo caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) seja testado para Covid-19, assim como está sendo feito na rede hospitalar”, reforçou Mércia Feitosa.

A secretária destacou o cenário epidemiológico satisfatório da Covid-19 em Sergipe, salientando que os indicadores atuais são similares aos registrados no início da pandemia. Em setembro último o Estado registrou 17 óbitos, enquanto no primeiro mês da crise sanitária foram contados 14. Evidenciou que os atuais casos confirmados atestam o enfraquecimento da pandemia, já que o índice de confirmações beira os 5% dos testes realizados, bem diferente dos registrados nos picos da pandemia, quando atingiam índices de até 70%.

Mércia Feitosa adiantou que a Secretaria de Estado da Saúde está começando a fazer um planejamento para definir e alinhar a manutenção da testagem. “A partir daí, vamos elaborar um plano de contingência do monitoramento para que a gente não perca de vista o controle do vírus. Estamos em um cenário bom, mas vírus que circula, é um vírus que circula”, atentou.

A continuidade do uso de máscaras pela população é um fator tão primordial para o controle da pandemia quanto a vacinação, segundo avalia a secretária, salientando que Sergipe ainda tem alguns milhares de pessoas que não foram às unidades de saúde para serem imunizadas com a primeira dose. “Estamos com uma cobertura de 71%, chegando próximo ao que os estudos colocam como ideal que é 75%, mas nosso objetivo é alcançar 95% da população”, falou, lembrando o dia “D” de vacinação, quando 19 mil pessoas foram imunizadas.

Foto: Valter Sobrinho