Sead realiza II leilão de bens móveis inservíveis do Estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realiza no dia 21 de outubro, às 10h, o II Leilão de Bens Móveis Inservíveis da Administração Pública 2021. Estão sendo disponibilizados 104 lotes, tendo como expectativa arrecadar o valor mínimo de R$ 1.429.965,50 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Qualquer pessoa devidamente credenciada poderá dar lances e arrematar no leilão. O credenciamento será realizado pelo site www.rjleiloes.com.br a partir desta terça-feira, 05, até 48 horas antes do início do certame.

Os bens a serem leiloados estarão à disposição dos interessados para visitação de 18 a 20 de outubro, das 08h às 12h, por agendamento, nos locais indicados no edital, todos situados na grande Aracaju.

O superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (SUPAT), Wedson Andrade Nunes, afirma que o pregão irá ocorrer apenas na modalidade online e terá início às 10h. Revela que a alienação será realizada exclusivamente no site www.rjleiloes.com.br do leiloeiro público oficial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, regularmente inscrito na Junta Comercial de Sergipe (Jucese), sob a matrícula no 11/2007.

Wedson lembra que no último leilão de bens móveis inservíveis realizados em março deste ano pelo Estado, fora arrecadado conta R$ 1.197.645,00 com a venda de mobiliários, eletroeletrônicos, periféricos de informática, sucatas de veículos, automóveis e um helicóptero.

Toda e qualquer dúvida sobre o leilão poderá ser dirimida através dos seguintes canais: com o leiloeiro pelo telefone: (79) 99978-5089 ou e-mail carlos.mascarenhas@icloud.com. Na Sead, das 8h às 12h através do telefone (79) 3226-2256 ou do e-mail suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

O edital completo poderá ser consultado pela internet, nos endereços www.rjleiloes.com.br e www.sead.se.gov.br.

Ascom/Sead