Vereadores de Riachuelo solicitam criação de Centro de Zoonoses

Os representantes da Câmara Municipal de Riachuelo realizaram a 56° Sessão Ordinária na manhã desta terça-feira, 5. Sempre em busca do desenvolvimento do Município, os vereadores aprovaram importantes indicações e requerimentos que serão endereçadas ao Poder Executivo.

Na pauta de votação, a indicação n° 92/2021, de autoria do vereador Isley Oliveira (PL), foi aprovada por unanimidade dos presentes. A propositura solicita ao prefeito Peterson Dantas (MDB), juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que seja feita a criação de um Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) no Município.

O centro é o órgão responsável pelo controle de agravo e doenças transmitidas por animais, por meio do controle de pragas urbanas como baratas, ratos, mosquitos, entre outros, e pelo controle das populações de animais domésticos como cães e gatos.

Isley explica que a criação de um CCZ permitirá que os animais, abandonados nas ruas do Município, tenham um local onde possam ter os devidos cuidados. “Vejo um aumento significativo de animais abandonados em nosso Município. A criação desse centro servirá de abrigo, visto que o bem-estar animal, a questão humanitária e a saúde pública são de extrema importância. No centro, nós teríamos um veterinário único e exclusivo para o tratamento desses animais”, disse.

Já o vereador Givanildo Bezerra (PT), solicitou por meio da indicação n° 95/2021, que sejam viabilizados estudos para implantação de placas de captação de energia solar nos prédios públicos do Município. “Tenho certeza que a viabilização deste projeto trará uma economia a curto prazo para todas as repartições públicas do Município. Todos nós sabemos que o País passa por uma crise hídrica preocupante o que encarece muito o preço da energia. Se o executivo achar que é necessário a ideia trará uma economia significativa para as contas públicas”, destacou o autor da propositura.

Ainda na oportunidade, através do requerimento n° 51/2021, o vereador Marcel Cajueiro (MDB) solicitou nos termos regimentais da Casa, que seja encaminhado ao presidente do Banco Bradesco a solicitação para a implantação de um ponto de atendimento no Município.

Mostrando preocupação com os munícipes que enfrentam longas filas na farmácia, o vereador Marcel destacou que o requerimento é fruto de muitos relatos. “A indicação é de grande importância para os aposentados do nosso Município. Sei que não será fácil, mas ouvi relatos de muitos que enfrentam longas filas na farmácia e, devido à grande procura, quase nunca tem dinheiro”, relatou.

