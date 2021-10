Zezinho Sobral solicita melhorias para os povoados Betume, Alto Santo Antônio e Pindoba, em Neópolis

Engajado e atento aos pleitos da população do Baixo São Francisco em Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu a visita de Augustinho Antunes, ex-vereador por Neópolis, que apresentou demandas encaminhadas pelas comunidades da região. Dentre as solicitações, estava a reestruturação e pavimentação asfáltica da pista que interliga o povoado Betume ao povoado Alto Santo Antônio.

“Essa demanda é muito importante, visto que a região tem uma ampla comunidade rural e os moradores precisam de pavimentação asfáltica para ter mais segurança e conforto. Além disso, a região precisa das melhorias para facilitar o escoamento agrícola da produção do arroz, da pesca e a fomentação do turismo local”, destacou Zezinho Sobral, ressaltando que retornará a Neópolis para verificar a situação das rodovias e ao mesmo tempo que fará todos os encaminhamentos ao Governo do Estado.

“Apresentarei no plenário da Assembleia um requerimento de urgência e nele incluirei, também, solicitação da reestruturação da rodovia estadual até o trevo de acesso ao povoado Pindoba. O Baixo São Francisco também será contemplado nas próximas etapas do Pró-Rodovias e, no requerimento, vou solicitar ao Departamento de Infraestrutura Rodoviária (DER) a inclusão e a manutenção desses trechos o mais rápido possível”, complementou Sobral.

Segundo o ex-vereador Augustinho Antunes, a população local precisa dessas melhorias. “O deputado Zezinho Sobral sempre foi solícito e faz todos os encaminhamentos necessários ao poder público. Com Neópolis e o Baixo São Francisco não é diferente. Ele está comprometido acompanhando as estradas e atuando forte para o desenvolvimento do turismo. A reestruturação das estradas de Betume, Alto Santo Antônio e Pindoba vai melhorar o acesso da população”, ressaltou.

Ascom – Deputado Zezinho Sobral