André mantém candidatura

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O ex-deputado federal André Moura (PSC) mantém sua candidatura para o pleito de 2022. Vai adiante com o seu projeto e continuará visitando cidades e regiões em que liberou emendas para realização de obras em favor da população. André não fala qual mandato disputará. Até o momento jamais falou, embora os seus aliados insistam que ele vai ao Senado. Lógico que não é uma afronta à decisão do STF, mas os seus advogados de defesa o incentivam a isso, porque garantem que, nas eleições de 2022, ele já estará absolvido. A impressão é que sim, levando em consideração a perplexidade de alguns ministros, fora o que se ouve da população em relação à sentença proferida, que levanta suspeitas. É natural que há necessidade de aguardar a decisão final, cuja tendência é deixá-lo livre para ir às urnas.

A forma como André Moura reagiu à decisão judicial deixou claro que ele tinha certeza da injustiça que fora praticada e que seria possível revertê-la. Na sexta-feira à noite ele retornou a Aracaju e já no sábado estava visitando cidades, conversando com lideranças e prefeitos, além de sentir o carinho e boa receptividade da população e dos políticos que integram seu grupo. Na segunda-feira esteve com o governador Belivaldo Chagas e com o prefeito Edvaldo Nogueira, circulou ao lado do deputado federal Fábio Mitidieri, tendo de todos o apoio e solidariedade. Desde ontem se encontra em Brasília à frente da Representação do Rio no Distrito Federal e sentiu que nada mudou em relação ao tratamento e respeito de sempre. Até a oposição está mantendo um posicionamento respeitoso ao fato ocorrido. A impressão é que está tudo bem.

Lógico que há um clima de menor euforia na base aliada. Não em relação à decisão judicial, mas na euforia dos já conhecidos candidatos ao Governo do Estado. Houve pedidos para que se baixasse os ânimos, porque se percebeu uma tendência que podia por em jogo à unidade. Claro que há uma disputa política interna, mas não promovida por adversários. Houve um pedido de calma em algumas declarações que terminaram por atingir aliados, mas se deu o reconhecimento que a tranquilidade se faria necessária para evitar rachas que podem prejudicar a aliança e enfraquecê-la para a disputa eleitoral em 2022.

Através de apelos e conversas mais duras, tudo está voltando aos eixos, mesmo que cada um dos pré-candidatos mantenha contatos com lideranças em todo o Estado, a fim de convencer que o seu nome será o melhor para o bloco e se torne no indicado à sucessão. Quanto ao Senado não há um processo de escolha pela base, mas o potencial eleitoral do nome que se apresenta. Atualmente, apenas o ex-governador Jackson Barreto conversou com o governador Belivaldo Chagas e declarou sua candidatura a senador e se dispôs a trabalhar por ela. É ver no que vai dar…

Questão de Ordem no STF

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido por Kakay, entrou ontem com uma Questão de Ordem no STF, sobre o julgamento do ex-deputado federal André Moura.

*** Agora vai esperar o que o STF vai decidir dessa nova questão.

*** Advogados de defesa de André, com quem tem conversado, garantem que ele chegará elegível ao pleito em 2022,

*** De Brasília, onde já se encontra em atividade na Representação do Rio de Janeiro no Distrito Federal, André Moura admite que seja pré-candidato em 2022.

Admitem sacanagem.

No saguão do aeroporto, em Aracaju, segunda-feira, vários prefeitos e deputados que viajavam a Brasília, se mostravam impressionados com o sentimento da população, no Estado, de solidariedade a André Moura.

*** A maioria achava que, mais do que nunca, ele deve ser candidato ao Senado. Todos admitiram que foi uma sacanagem com Sergipe.

Jackson vai a Belivaldo

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) esteve ontem com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e lhe comunicou sua disposição de disputar o Senado no pleito de 2022.

*** Belivaldo considerou que é legítima a sua pré-candidatura e aconselhou que JB continuasse circulando pelos municípios e conversando com lideranças do interior.

*** Os dois conversaram e riram muito, também falaram sobre assuntos administrativo.

Agora é em novembro

Extra – O governador Belivaldo Chagas iria iniciar as conversas para formação da chapa majoritária da base aliada de 10 a 16 deste mês, quando sairia o nome do pré-candidato a governador.

*** Vai adiar para mais à frente a decisão da candidatura ao Governo, sem data ainda prevista. Mas ficará para novembro ou dezembro. Aguardará a decisão sobre André Moura.

Enfim, o Canal de Xingó.

De Brasília, o deputado estadual Capitão Samuel informa que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Nacional, anunciou o início do Canal do Xingó, “obra sonhada há anos pelos sergipanos”.

*** Segundo Capitão Samuel, o presidente Jair Bolsonaro deverá assinar a ordem de serviço até Novembro.

*** Samuel participa do Simpósio Cidadania Cristã em Brasília, que prega a “defesa da família, contra as Drogas e pela fé que cultuamos”.

*** Capitão Samuel também foi recebido pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, “e conversamos sobre o momento político nacional”.

Não cai bem

Dentro da base aliada não caiu bem às críticas que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) fez ao deputado federal Laércio Oliveira (PP).

*** Soou como um mal estar interno, que divide posições em torno da candidatura ao Senado.

*** A maioria acha que ainda falta ouvir a posição do ex-deputado federal André Moura sobre essa decisão, e ela vai prevalecer.

Valadares ao Senado

Extra – Dentro de um projeto mais amplo para as eleições de 2022, o ex-senador Valadares (PSB) pode disputar vaga no Senado Federal. A possibilidade está em pauta.

*** Em mapeamento recente feito pela Direção Nacional do PSB o nome de Valadares aparece como provável candidato ao Senado em Sergipe.

Daniele a Brasília

A delegada Daniele Garcia (Podemos) viaja hoje a Brasília para reunião com a Direção Nacional do partido para tratar sobre candidatura ao Senado.

*** Em Sergipe o Podemos quer a delegada na disputa pelo Senado, mas só será definida através de uma decisão pela Nacional.

*** A princípio, o Podemos queria que Daniele fosse candidata à deputada federal, mas há dificuldade para ela na atual legislação e pode ser recomendado o Senado.

Urgente investir

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) considera necessário e urgente investir na primeira infância, principalmente nesse momento tão difícil do país, “pois é uma das bases mais importantes para o desenvolvimento da sociedade”.

*** – Por isso estou em Brasília visando sensibilizar os parlamentares e buscar emendas que auxiliem o Governo de Sergipe a ampliar o programa Sergipe pela Infância (SPI) junto aos municípios sergipanos, informou.

*** Eliane agradeceu ao senador Rogério Carvalho (PT), aos deputados João Daniel (PT) e Fábio Mitidier (PSB), “por nos receberem e analisarem esse pedido”.

** – Torço para que todos os parlamentares e gestores sergipanos tenham sensibilidade para a importância do tema e se somem a essa causa, que deve ser de todos nós, disse

Alessandro e Guedes

Aprovado requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania) para que o ministro Paulo Guedes preste esclarecimentos sobre empresas offshore de sua propriedade no exterior, com potencial conflito de interesses.

*** – Imagina se o Brasil descobre que o presidente da Petrobras é dono de posto e lucrou com o aumento da gasolina? Pergunta o senador.

Márcio e a Educação

Marcio Macedo (PTP) diz que os governos do seu partido investiram na educação como um todo, expandindo a rede federal de ensino por todo o País.

*** – Só quem não quer ver o filho do pedreiro formado deve pensar dessa maneira. O Brasil é muito maior do que esses incompetentes e mesquinhos.

Dificuldades na chapa

Segundo revelou um parlamentar experiente, alguns partidos grandes estão com muitas dificuldades para formação de chapas a deputado federal, porque só elegem dois.

*** Esses partidos têm vários nomes em condições de eleição, mas dentro dos critérios da atual legislação, alguns candidatos conhecidos vão ficar sobrando.

Laércio a governador

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse ontem que é pré-candidato a governador e não pretende disputar o Senado: “não serei empecilho, por hipótese alguma, para formação da chapa”.

*** – Entretanto se o bloco entender que devo ir para o Senado não vou recusar, disse e adiantou que já percorreu mais de 50 municípios.

Rogério com Lula

O senador Rogério Carvalho, o deputado federal João Daniel e a vice-governador Eliane Aquino, todos do PT, tiveram uma reunião na segunda-feira à noite em Brasília.

*** Conversaram sobre projetos de administração e campanha eleitoral. Eliane se mostrou muito animada como candidata à deputada federal.

*** Marcio Macedo ainda não definiu candidatura a federal, mas o partido está convocando-o. Há quem diga que ele pensa no Senado, mas o PT lembra que precisa fazer composições.

*** O ex-presidente Lula terá conversas reservadas com todos os candidatos do PT ao Governo de seus Estados. Hoje à noite o encontro será com Rogério Carvalho.

Um giro pelas redes

Estadão Política – colunista política Eliane Catanhede diz que tudo é incerto em 2022, porque a maioria do Brasil é de desinteressados e/ou indecisos”.

Ainda Eliane – “Não custa lembrar que Lula tem muito esqueleto no armário, e Bolsonaro coleciona desastres”.

Lola Aronovich – Vamos parar por um segundo pra imaginar o escândalo q seria se o Lula tivesse milhões de dólares em paraísos fiscais.

Miriam Leitão – Mesmo com tudo declarado, e origem lícita do dinheiro, há muito efeito nocivo nas offshore de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto.

De Lula – Seguimos com a agenda aqui em Brasília, promovendo uma reunião com vários partidos pra debater a reconstrução do Brasil.

Blog do Noblat – Em Brasília, ex-presidente renova sua disposição em se entender com quem admita apoiá-lo, ideologia pouco importa.

Partido Ponto Azul – A Terra é resiliente, a vida está nas suas ranhuras, basta às carícias d’água, da brisa e das temperaturas mornas e os sopros em rebentos florescem por todos os lugares.

Marta Rodrigues – ACM Neto assumindo que votou em Bolsonaro no 2º turno não surpreende ninguém. Aliados e farinha do mesmo saco.