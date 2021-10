Aprovado PL que reduz utilização embalagens plásticas em Aracaju

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou em primeira votação nesta quarta-feira, 6 de outubro, por unanimidade o projeto de lei do vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) que proíbe, no âmbito do município de Aracaju, a utilização de sacos plásticos para acondicionar faturas das concessionárias de serviços públicos e dá outras providências.

O projeto do vereador pretende reduzir o impacto ambiental provocado pelo envio, todos os meses, de embalagens plásticas junto com as faturas de água e de luz.

Desde o início da produção em massa do material plástico na década de 1950, até hoje, já foram produzidas e descartadas mais de 6,3 bilhões de toneladas, deste material apenas 600 milhões de toneladas foram recicladas. 4,9 bilhões de toneladas foram enviadas para aterros sanitários. O resto foi descartado no meio ambiente. Milhares de animais, sobretudo dos biomas marinhos, são vitimas deste tipo de material.

O projeto agora irá para a segunda votação e, possivelmente, contará com a contribuição dos demais parlamentares que, através de emendas, poderão melhorar a propositura.

Para o vereador Ricardo Vasconcelos a aprovação desse projeto será um grande ganho para o meio-ambiente de Aracaju: “Esse projeto parece uma pequena iniciativa, mas acreditamos que ele há de ser o início da criação de uma cultura de redução do consumo de plástico em nossa cidade. Minorando assim os impactos que o plástico causa ao nosso meio-ambiente e, por extensão, às nossas vidas.”.

Complementa o parlamentar “Estamos construindo um oceano de plástico, espalhado por 70% da superfície do planeta. Precisamos, de formar urgente, diminuir a quantidade de lixo que jogamos na natureza.”.

por Werden Tavares