Atuação da Alese na pandemia é enaltecida por presidente da UNALE

“Os presidentes das Assembleias Legislativas foram firmes durante a pandemia da Covid-19”. A afirmação foi feita pela presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), a deputada Ivana Bastos (PSD-BA), durante palestra na Assembleia Legislativa de Sergipe, na última terça-feira, 5. A parlamentar parabenizou a atuação da Alese na pandemia da Covid-19, principalmente com a aprovação de projetos voltados para a diminuição dos impactos causados pela crise sanitária.

De acordo com a presidente da UNALE, nunca se produziu tanto nas Casas Legislativas como nos últimos meses. “As Assembleias ficaram fechadas no início da pandemia, mas o trabalho continuou de forma híbrida, então nós temos um balanço de participação efetiva dos deputados; se votou muitos projetos e nós temos um banco com mais de duas mil leis. Nesses dois últimos anos foram aprovadas mais leis graças ao empenho dos presidentes de Assembleias Legislativas em todo o país”, comemora.

A deputada Ivana Bastos destacou o trabalho da Comissão de Acompanhamento da Vacinação (CONAV), com a finalidade de buscar informações relevantes oriundas de especialistas e órgãos públicas; acompanhar e fiscalizar a distribuição e aplicação da vacina nos estados.

“A CONAV gerou subsídios técnicos para as nossas atividades parlamentares; tivemos informações inéditas sobre a fabricação de vacinas, protocolos de saúde e atualização de dados em tempo real sobre a vacinação. Faço um agradecimento especial à amiga deputada Goretti Reis, que representando a Assembleia Legislativa de Sergipe, participou ativamente desses trabalhos, contribuindo para o sucesso dessa comissão”, observa.

A presidente da UNALE ressaltou a atuação da Alese durante a pandemia. “A Casa tem exercido de maneira compreensiva, responsável e humana, as funções do Poder Legislativo, especialmente nesse período de grave crise sanitária, com projetos necessários para diminuir os impactos da pandemia e atuado fortemente em defesa dos sergipanos, enfrentando as adversidades e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do estado”.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza