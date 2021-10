Católicos celebram dia da Padroeira Nossa Senhora do Rosário

Nesta quinta-feira (7), católicos do município de Rosário do Catete celebram a padroeira Nossa Senhora do Rosário. Com o tema “Com Maria somos povo de Deus, unidos pela aliança”, desde o dia 28 de setembro a comunidade participa do novenário preparatório para a festa com missa, ladainha e oração do terço.

A programação do dia festivo começa às 5h com alvorada festiva; às 8h, oração do Santíssimo Rosário; e às 10h, missa solene presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom João José Costa, no ginásio de esportes do Mutirão. Neste dia, os animadores serão os coroinhas, senhoritas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e Venerável Irmandade Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Às 15h, Terço da Misericórdia e bênção do Santíssimo Sacramento. Por fim, às 16h, em carreata, os fiéis prestarão homenagens à padroeira comandados pelo pároco da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, padre Diógenes Rodrigo Rodrigues Araújo.

A Prefeitura de Rosário do Catete disponibilizou o prédio do ginásio de esportes municipal para realização de todas as noites do novenário em honra à Padroeira do Município.

Por Keizer Santos