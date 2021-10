Huse: Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais disponibiliza vacina Pneumo 13 para os profissionais

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), está disponibilizando até o dia 30 de outubro, para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), no combate à Covid-19 no Huse, a vacina Pneumocócica Conjugada 13-valente (VPC13). O objetivo é complementar a vacina da Pneumo 23, prevenindo contra pneumonias.

A enfermeira e Referência Técnica do CRIE do Huse, Cristina Melo, destaca a importância da imunização dos profissionais que estão na linha de frente. “A vacina Pneumo 13, complementa a Pneumo 23 e é importante porque esses profissionais que estão na linha de frente continuam expostos ao vírus da Covid-19 e quando imunizados eles conseguem aumentar a resistência pulmonar”, ressaltou.

O CRIE está localizado no prédio anexo ao Huse e funciona para o público geral que tem prescrição para outras vacinas das 7h30 às 16h30. É obrigatório trazer o cartão de vacinação.

Fonte e foto assessoria