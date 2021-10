Com regras eleitorais definidas para 2022, políticos “namoram” legendas em BSB! 

Enquanto o cenário pré-eleitoral em Sergipe tende a continuar indefinido, em especial pela indefinição se o ex-deputado André Moura estará elegível ou não para concorrer ao Senado Federal pela base governista no próximo ano, a classe política já começou a se movimentar nos bastidores, com muitas reuniões e conversas aqui no Estado e, ao longo desta semana, em Brasília (DF). A maioria não está preocupada com assuntos legislativos e/ou republicanos.

O foco é percorrer os corredores do Congresso Nacional, no “Centro do Poder” do País, e definir o melhor caminho a percorrer. Até pouco tempo, havia muita expectativa sobre os conflitos e jogos de interesses entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para a aprovação das regras eleitorais que valerão para a campanha de 2022. O mês de outubro chegou e tudo foi definido! Estamos a menos de um ano do pleito e o ponto que mais interessava eram as coligações partidárias, que continuam proibidas…

Focando apenas no pleito do próximo ano, nas disputas para deputado federal, distrital e deputado estadual não teremos coligações e, dentro das legendas, teremos grandes embates, onde muita gente que irá candidatar-se precisa avaliar o que é melhor e onde será menos desgastante. Para que um partido eleja mais gente, ele vai precisar ter muitos pré-candidatos com bom potencial eleitoral; por sua vez, com muita gente “forte” e poucas vagas, a tendência é que “nomes conhecidos” fiquem de fora…

Com as regras definidas, a maioria dos “políticos profissionais” já fez “as contas”, já projetou um cenário ficando no partido atual e diversos outros cenários no caso de concorrer por outras legendas. Teremos a tradicional “janela” em Março do próximo ano, quando muitos mandatários poderão efetivar a troca de partido sem risco de perda de mandato. Até lá o clima será de “romance”, um verdadeiro “namoro”, onde os proporcionais conversam com todo mundo, buscando as melhores condições…

Neste caso as “ideologias”, na maioria dos casos, fica em segundo plano; quem está fora, certamente está buscando um partido onde possa disputar em 2022 com condições de igualdade; e quem está dentro, quer o direito de articular para escolher o melhor caminho, o melhor cenário para buscar a reeleição. Para isso, antes de promover a desfiliação e nova filiação, o ambiente vai requerer muitas conversas e articulações em BSB, junto às Executivas nacionais…

É quando os políticos prometem tudo aos partidos, cujos dirigentes também fingem que acreditam. Nesse caso, até a formação de uma chapa majoritária fica em segundo plano para quem está de olho na reeleição para a Câmara e Assembleias Legislativas. Os políticos migram para BSB em busca das melhores condições e os partidos que apresentarem as “melhores ofertas” tendem a conquistar uma “clientela” que, geralmente, não inspira tanta confiança assim. Ou melhor, é fiel até a eleição…

Veja essa!

Pré-candidato a deputado federal em 2022, o deputado estadual Capitão Samuel confirmou em suas redes sociais que teve um encontro com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Não custa lembrar que são fortes os rumores de que o também deputado Zezinho Guimarães (MDB), que também disputará uma cadeira na Câmara, tem conversas avançadas para seguir para o PL.

E essa!

Apesar de muitas especulações e rumores de cargos majoritários, nos bastidores a classe política avalia que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, disputa uma cadeira na Alese e seu filho, o atual deputado estadual Tallyson de Valmir (ambos do PL) seria o projeto do partido para federal, que também já conta com deputado federal Bosco Costa, que pode disputar a reeleição.

Janier no PL

Surgiram rumores de que a deputada estadual Janier Mota (PL) tentaria a indicação na chapa majoritária e teria disposição para concorrer como pré-candidata à vice-governadora. Outros já defendem que ela dispute a reeleição na Assembleia Legislativa. Sem coligações, é possível que ela também se junte aos possíveis “novos filiados” e continue filiada ao PL em 2022.

Depende do PL

No caso do deputado estadual Capitão Samuel, por exemplo, que é bolsonarista declarado, sua filiação ao PL só se consolidará se o partido mantiver uma posição de independência na eleição presidencial ou se apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro (sem partido). No caso de Janier, muito parceira do governo do Estado, ela só fica no PL se a legenda estiver no palanque do nome indicado por Belivaldo Chagas (PSD).

PP com Bolsonaro

Há sim, em andamento, um processo de aproximação do presidente Jair Bolsonaro do PP, que em Sergipe é comandado pelo deputado federal Laércio Oliveira, que se “assanha” para disputar o Senado. Partidos como o PTB e Republicanos também “flertam” com o chefe do Executivo Nacional.

Colado em FM & AM

Após os compromissos políticos e legislativos em BSB, o deputado estadual Capitão Samuel postou em suas redes sociais um encontro informal que manteve, nessa terça-feira à noite, em BSB, com a dupla André Moura e Fábio Mitidieri. “Encontro para tratarmos do Flamengo (André) e do Botafogo (Fábio)”. Samuel “finge” que não tratou de política e a população entendeu e finge que acredita…

Cadê o MPE?

O Ministério Público Estadual agiu rápido para anunciar que vai fiscalizar o possível vazamentos de chaves PIX de responsabilidade do Banese e que “vazaram” segundo o Banco Central. Bem que poderia fiscalizar as determinações que ele mesmo impôs para o condicionamento de alimentos nas feiras livres de Aracaju e nas espalhadas pelo interior do Estado. Sobre as chaves PIX, o Banco Central já está investigando; já sobre as feiras…

Exclusiva!

Do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) em uma rede social: “em 2021 o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) melhorou substancialmente fruto do aumento da arrecadação no último quadrimestre do ano passado. O governo do Estado recebeu muito dinheiro e, pela primeira vez, após muitos anos, está abaixo do limite prudencial dos gastos com pessoal. Se esse era o impedimento, agora o governo já pode fazer algo para o servidor público”.

Bomba!

E a audiência pública promovida pela Prefeitura de Aracaju, no bairro Atalaia, para discutir o Plano Diretor, prevista para a noite dessa terça-feira (5), foi iniciada, mas teve que ser suspensa. Os movimentos sociais se fizeram presentes, protestaram e reivindicaram moradia junto à PMA.

Conjunto de bairros

Quando a PMA anunciou a realização dessas audiências foi dito que, em pequena quantidade, juntando os bairros da capital em grupos, em conjuntos de reuniões, não se daria para promover uma discussão ampla e eficiente do Plano Diretor, como fora feito na gestão do ex-prefeito João Alves Filho (in memoriam), com mais de 30 audiências realizadas.

8 bairros por audiência?

O evento da Atalaia, que ficou prejudicado, também contemplava os bairros São Conrado, Aeroporto, Santa Maria, Coroa do Meio, Aruana, 17 de Março e Farolândia, além da Atalaia. Seria cômico, se não fosse trágico…

Uso de máscaras I

Enquanto em Sergipe, e em Aracaju, as autoridades “fingem” que fiscalizam e o povo “finge” que cumpre a exigência do uso de máscaras, ainda no enfrentamento à pandemia, mesmo com muita gente por vacinar, Estados como São Paulo e Rio de Janeiro já sinalizam para abolirem o uso de máscaras em locais abertos nos próximos 15 dias.

Uso de máscaras II

Em quase todo o Brasil também já temos torcidas nos estádios de futebol e até shows sendo realizados em vários Estados do Nordeste. Os protocolos sanitários já foram “engavetados” há algum tempo e não há mais controle algum, ou seja, mortal ou não, o vírus está circulando normalmente. De que adiantar “apertar” os sergipanos, se os demais Estados, inclusive os vizinhos, já vivem no “novo normal”? Para refletir…

OAB, OAB…

É muito estranho que a OAB esteja se calando diante dos abusos e atrocidades cometidos pelos senadores na CPI da Pandemia contra advogados que estão acompanhando seus clientes nos depoimentos prestados à Comissão. O mais recente episódio envolveu o senador sergipano Rogério Carvalho (PT). Há uma semana que o parlamentar, demonstrando um desequilíbrio e aos gritos, afirmando que “eu sou senador da República”, pediu ao presidente da CPI que o respeitasse e tirasse o advogado Breno Brandão, que acompanhava o empresário Luciano Hang.

Advogados revoltados

“Se ele não me respeitar, que ele seja retirado”, bradou. O profissional da advocacia foi vítima de um desrespeito público às suas prerrogativas, sendo que a OAB Sergipe, estado do senador petista, em nenhum momento se pronunciou ou fez uma nota em defesa do profissional. Essa omissão tem deixado muitos advogados inconformados. E com razão.

Canal de Xingó

O ministro do Desenvolvimento Regional do governo do presidente Jari Bolsonaro, Rogério Marinho, anunciou nessa terça-feira (5), o início da obra do Canal de Xingó, prometida por muitos governos, mas que será projetada e tocada agora, para a alegria do povo sergipano. O presidente da República deverá assinar a ordem de serviço para o início das obras no próximo mês de Novembro.

Alô Gararu!

O deputado federal Gustinho Ribeiro conseguiu investimentos R$ 10 milhões através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) para a construção de uma adutora no município de Gararu. Ao todo serão abastecidos 16 povoados e milhares de ribeirinhos serão beneficiados com esta obra. Gararu possui diversos povoados que não têm abastecimento de água encanada.

Gustinho Ribeiro

“As famílias do sertão serão beneficiadas com esta obra que afirmo ser muito importante não só para o município, como para toda a região. Estou muito feliz em poder levar uma obra tão importante para os sertanejos. Poder levar água é levar respeito, saúde, dignidade e melhoria na vida do nosso povo”, destacou o deputado federal Gustinho Ribeiro.

Zete de Janjão

“Este foi um grande presente para o município de Gararu dado através do mandato do deputado federal Gustinho Ribeiro. Em Brasília, ele tem um olhar diferenciado para Sergipe. Conseguimos este recurso tão sonhando para levar água encanada para diversos povoados de nossa cidade. Vamos diminuir a demanda de carros pipas. E vamos levar mais dignidade para o nosso povo. Já estamos viabilizando o projeto com urgência para que possamos dar mais agilidade para algo tão importante”, afirmou a prefeita Zete de Janjão.

Governo liberou recursos

Em conversa com a superintendência do Dnocs, o deputado federal Gustinho Ribeiro garantiu os recursos para esta obra. “Já conversei com a superintendência do Dnocs e os valores já estão liberados pelo Governo Federal. Por isso, essa adutora tão importante para Gararu já está assegurada. Essa adutora é um sonho do povo que sairá do papel e, em breve, veremos água jorrando das torneiras das casas de diversos moradores de Gararu”, garantiu o deputado Gustinho Ribeiro.

Hospital do Amor I

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) realizou a primeira vistoria após a concessão da Licença Ambiental para as obras de construção do Hospital de Amor. Atendendo a um convite do representante da instituição em Lagarto, Sr. José Carvalho de Menezes. “Juquinha”, o secretário Aloísio Andrade, acompanhado pelo adjunto Allan Fontes, do Geologo Danilo Telles e do engenheiro civil Manuel Santos.

Hospital do Amor II

De acordo com Alan, o principal objetivo é fazer o monitoramento das condicionantes. E mediante o desenvolvimento da obra a Sema fará o monitoramento trimestral. “O estabelecimento prévio dos critérios ambientais com impacto ao interesse coletivo, bem como o acompanhamento mais próximo garante ao município o gerenciamento das ações de sua responsabilidade e principalmente validando a competência técnica e legal da atuação do município no processo de licenciamento”.

Alô Tobias Barreto!

O empresário Clailton Batista dos Santos, o Kaká Santos (DEM), que disputou o mandato de vice-prefeito de Tobias Barreto no ano passado, ao lado de Diógenes Almeida, declarou seu apoio ao deputado Fábio Mitidieri para a disputa ao Governo em 2022.

Kaká & Mitidieri

O anúncio aconteceu durante um café da manhã em Aracaju. Durante o encontro, Fábio aproveitou para convidar Kaká para ingressar no PSD. Kaká é cotado como pré-candidato a deputado estadual e tem tido excelente aceitação no município de Tobias Barreto.

Vai para federal

Com uma trajetória de luta em defesa do Nordeste e do homem do campo, Heleno Silva (Republicanos) aceitou o convite do partido e será pré-candidato a deputado federal em 2022. Heleno já foi eleito para esse cargo duas vezes, obtendo 45 mil votos no primeiro pleito e 62 mil no segundo.

Heleno Silva I

“Sou pré-candidato a deputado federal. Sei o que precisamos realizar em Brasília a partir de 2022 e quero representar os interesses do nosso estado, além de auxiliar na reconstrução do nosso país, para que o Brasil ofereça mais oportunidade para a população mais pobre. Com a bênção de Deus e o apoio dos sergipanos espero obter sucesso nesta batalha”, afirma Heleno.

Heleno Silva II

Na Câmara Federal, ele foi a voz dos sertanejos atuando como relator do Programa Nacional do Microcrédito, que estabeleceu todas as diretrizes para a criação do CrediAmigo, defendendo a aprovação do Bolsa Família e lutou pela renegociação de dívidas rurais junto aos bancos.

Bolsa Família

“Dialoguei com os deputados do Sul e Sudeste, que desconhecem a pobreza e discriminavam o Bolsa Família, para mostrar a relevância deste programa para o Norte e Nordeste, regiões que por anos foram abandonadas. Por isso, tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa vitória. Eu estava no plenário daquela Casa e votei a favor. A aprovação do Bolsa Família é uma conquista com a minha digital”, relembra Heleno Silva.

Alô Simão Dias!

O ex-senador Valadares (PSB) visitou a Reitoria da UFS para buscar informações sobre a inauguração do Centro de Fisioterapia da cidade de Simão Dias, que teve a sua construção financiada pelo Ministério da Educação através de emendas individuais de sua autoria e do ex-deputado federal Valadares Filho, quando exerciam mandatos parlamentares no Congresso Nacional. “Estamos bem próximos da inauguração de um Hospital especializado em formação universitária e tratamentos fisioterápicos, beneficiando toda a região Centro-Sul de Sergipe e municípios fronteiriços do Estado da Bahia”.

Em Itaporanga

Mantida através de recursos do deputado federal Laércio Oliveira (PP), a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) Ana Maria Garcez, localizada no Centro de Itaporanga D’Ajuda, recebeu a visita do parlamentar, acompanhado do prefeito Otávio Sobral, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Felipe Sobral, demais membros do poder legislativo e secretários municipais. Laércio foi conferir de perto a estrutura da unidade, que atende a população de domingo a domingo.

Laércio Oliveira

“Fiz uma visita ao prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Otávio Sobral, e recebi o convite para conhecer a UPA 24 horas que nós ajudamos com recursos de emendas. Fiquei encantado com os investimentos que eu tive o privilégio de colaborar. Fiquei muito feliz com o que vi, uma eficiência muito grande não só do corpo clínico e técnico, mas da gestão que o prefeito Otávio tem feito aqui”, disse o deputado Laércio Oliveira.

Otávio Sobral

Os recursos destinados por ele, através de emenda parlamentar, possibilitaram a continuidade da manutenção da UPA e a assistência à população mais carente. “Laércio tem sido um parceiro nosso, não só agora, mas desde 2017. Os recursos enviados por ele para a UPA foram fundamentais para colocar a unidade em funcionamento. Espero que essa parceria se prolongue por muitos e muitos anos”, disse o prefeito Otávio Sobral.

Pastor Diego I

Atendendo ao pedido dos moradores do Conjunto Residencial Celuta Porto, localizado no Bairro Jabotiana, o vereador Pastor Diego (PP) os acompanhou em uma visita à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), onde foram recebidos pelo presidente da Casa, Sérgio Ferrari.

Pastor Diego II

A visita, segundo o parlamentar, foi muito proveitosa. “Tivemos uma reunião com Ferrari e, na oportunidade, apresentamos a ele algumas reivindicações em prol das famílias que moram neste conjunto”, afirmou. O Pastor Diego informou, ainda, que está sempre atento às necessidades das comunidades do Bairro Jabotiana, região que ele também representa como morador.

Pastor Diego III

“Não meço esforços para atender aos pleitos da população, sejam de qualquer comunidade de Aracaju. Pois entendo que o principal papel de um vereador é ser representante do povo em busca de melhorias para a cidade e para as famílias que nela residem. Estou apenas prestando meu serviço, enquanto parlamentar. E, dessa forma, eu e minha equipe seguimos firmes, trabalhando pelo nosso povo”, declarou.

Adriano Bandeira I

Em artigo, o presidente do Sinpol Sergipe fala em “oportunidade” para defender os pleitos dos profissionais da Segurança Pública. “Oportunidade é quando seguimos o vento favorável, aquele que nos direciona ao porto, a um lugar seguro. Entretanto, para sairmos da oportunidade e alcançarmos o êxito é necessário enfrentar o medo das mudanças, sair da zona de conforto, correr atrás do vento oportuno”.

Adriano Bandeira II

Em seguida, Adriano Bandeira defende uma “mudança de rumo” em relação à SSP. “O Governo de Sergipe precisa direcionar o barco da Segurança Pública para águas navegáveis e com direção acertada, ou permanecerá à deriva em mar aberto como estamos observando. Não foi por acaso que policiais civis, policiais militares e bombeiros militares se uniram no Movimento Polícia Unida”.

Adriano Bandeira III

Ele explica que os trabalhadores lutam pelo adicional de periculosidade, reposições inflacionárias e dignidade sanitária nas unidades onde os profissionais de segurança e salvamento trabalham. Ele fala da Operação Polícia Legal e da Operação Tolerância Zero, e reclama do governador. “O negacionismo diante da situação impressiona até as autoridades e amigos mais próximos que circulam pelos ambientes do Palácio dos Despachos. Os ventos mudaram e o barco precisa ser redirecionado”.

União de forças

Adriano Bandeira conclui defendendo uma unidade de forças levantando o dado que Sergipe é o 3º estado do Brasil com maior taxa de morte violenta intencional a cada 100 mil habitantes. “Não é confortável se destacar nesse ranking. Estamos diante de uma guerra urbana, que vai muito além de furtos e roubos. O Governo ainda tem a oportunidade de redirecionar suas ações e o povo sergipano aguarda por isso. Gestores passam, mas a Polícia permanece. É preciso que o condutor maior deste barco encontre um vento oportuno ou naufragaremos todos juntos. Navegar é preciso e ter sabedoria para mudar a rota também”.

Os Faranis e Quinto Round

Quem curte um chopp gelado a vontade e ao som de uma boa música ao vivo não pode perder a 1ª edição do Festival do Chopp de Aracaju. O evento será open bar de chopp com a presença dos Faranis e da banda Quinto Round para deixar a sua primavera mais refrescante. O festival acontece no dia 23 de outubro, a partir das 14h, na Paisano. Quem comprar o 1º lote ganha uma caneca personalizada. Mais informações pelo tel. 3305-5033.

“Renato Russo – Uma Celebração”

O show “Renato Russo – Uma Celebração” é um espetáculo musical em homenagem a um dos maiores ícones do rock brasileiro, em celebração à memória do artista, que morreu há 25 anos, em 11 de outubro de 1996. Suas composições retratam os anseios, angústias, amores e valores de toda uma geração, de forma tão apaixonante que permanecem no cenário musical e no imaginário social do país, por sua pungência e profundidade.

Banda Vértice

O show apresenta os maiores sucessos que o Renato Russo cantou em sua trajetória musical, tanto na inesquecível Legião Urbana quanto em sua fase solo. Em cena, a banda Vértice executa respeitosamente diversas canções, com um imenso aparato ornamental de luzes e efeitos, que vão dar ao público o prazer de vivenciar os anos de ouro do rock nacional, através do olhar sensível e enérgico deste inesquecível poeta que até hoje emociona multidões.

Ingressos

O Show “Renato Russo – Uma Celebração” será dia 11 de outubro, a partir das 21 horas, no Teatro Atheneu. Os ingressos estão à venda na Litoral 655 (Rua Laranjeiras -Centro), HITZ (Shopping Jardins), Bilheteria do Teatro (A partir das 13:00hs) e no Vendas On-Line: www.guicheweb.com.br. Informações: (79) 99939-7457/(79) 98800-0241

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com