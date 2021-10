Dino anima o Dia das Crianças no Shopping Jardins

Na próxima terça-feira, 12 de outubro, o Shopping Jardins abre, mais uma vez, o seu jardim de inverno e convida as famílias a curtirem um agradável passeio no Dia das Crianças. A visitação acontecerá das 15h às 18h e contará com uma presença mais que especial. O gracioso personagem Dino estará na área verde central em frente à Praça de Alimentação Jardins para tirar divertidas fotos com o público em sessões de 30 minutos cada.

O acesso será gratuito e limitado a 12 crianças acompanhadas por um adulto responsável cada, por sessão, respeitando os protocolos sanitários necessários. Para participar, basta o adulto apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online.

Além da presença do Dino no jardim de inverno, a diversão no Shopping Jardins conta também com brincadeiras e games do Puppy Play, exposição ‘Mundo Jurássico’ e sessões de cinema do Cinemark, com destaque para as animações ‘Ainbo – A Guerreira da Amazônia’ e ‘Patrulha Canina – O Filme’, além de lanches, refeições e sobremesas deliciosas dos restaurantes e praças de alimentação.

‘Mundo Jurássico’

O fascinante universo dos dinossauros segue entretendo as famílias que visitam o centro de compras localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE), até o dia 12 de outubro. Na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de apreciar e tirar fotos com 13 réplicas de dinossauros em tamanho real, com sons e movimentos, como se estivessem em seus habitats naturais. O acesso à exposição ‘Mundo Jurássico’ é gratuito e a atração conta também com lojinha onde o público pode adquirir uma infinidade de souvenires exclusivos (pelúcias, livros, brinquedos, miniaturas, ovos que “chocam” entre outros) e ser fotografado com réplicas especiais e ter uma recordação impressa e entregue em porta-retrato exclusivo.

Da assessoria

Foto: Divulgação