Em Brasília, prefeito Cristiano Viana consegue liberação de recursos para Saúde e patrol para Simão Dias

O município de Simão Dias foi beneficiado com uma patrulha mecanizada, mais conhecida como patrol. O anúncio da liberação do maquinário ocorreu nesta quarta-feira (6), em Brasília, durante a visita do prefeito Cristiano Viana (PSB) ao gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

O maquinário, que é um dos mais importantes para a construção e manutenção de estradas vicinais, deve chegar ao município simãodiense na próxima semana. A patrol vai ajudar a impulsionar o desenvolvimento de Simão Dias.

Na ocasião, o prefeito Cristiano Viana agradeceu a liberação do veículo para o município e o empenho do senador Rogério Carvalho em prol das demandas do povo de Simão Dias.

“Quero agradecer ao senador Rogério Carvalho pela patrol que o seu mandato acaba de liberar para Simão Dias, através da Codevasf. A liberação do veículo é de extrema importância para o município, pois nos auxiliará na melhoria das estradas vicinais”, destacou o gestor.

A liberação imediata da patrol, no valor aproximado de R$ 1 milhão, faz parte de uma ordem de serviço firmada entre o senador Rogério Carvalho e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para atender municípios do estado de Sergipe.

Saúde

Ainda na oportunidade, o senador petista também se comprometeu com a liberação de mais recursos para a saúde do município. No início de setembro, Rogério Carvalho esteve em Simão Dias e anunciou R$ 2 milhões para investimentos em cirurgias eletivas, na manutenção das unidades básicas de saúde e para a infraestrutura da cidade.

“Na conversa com o nosso senador, ele colocou recursos na saúde. Vamos melhorar a questão das cirurgias eletivas, que vem ao longo dos anos as pessoas esperando na fila do SUS”, afirmou o prefeito Cristiano Viana

ASCOM – Prefeito Cristiano Viana