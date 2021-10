Evento em Telha aborda a importância da inclusão social através do Esporte 

Alunos da rede pública de ensino de Telha puderam acompanhar na manhã dessa quarta-feira (06), a palestra “Sonhar”, ministrada pelo professor Fábio Santos. A ação faz parte da 1ª Semana Esportiva do Município, que é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. O evento aconteceu na sede do município, com a presença de convidados e gestores municipais.

Com a temática: “A viagem pode ser longa e o caminho atribulado, mas chegaremos ao destino, porque Deus está do nosso lado”, o palestrante falou para os presentes sobre sua trajetória de vida e o foco que tem para fazer do esporte uma ferramenta essencial de inclusão social para jovens carentes de vários cantos do Estado.

O prefeito Flávio Dias fez questão de comparecer e enalteceu a iniciativa para a juventude do Município. “É muito bom participar de eventos como este, que valorizam o esporte e orientam a população jovem de telha para hábitos saudáveis, que trarão recompensas por toda a vida. Como o próprio professor Fabinho falou, o caminho é árduo, mas com foco e perseverança a recompensa virá”, destacou.

O secretário de Esporte, Cesar Dias, falou mais sobre a ação. “O trabalho aqui não para. Final de semana tivemos um torneio local no campo de futebol que arrecadou vários quilos de alimentos para a população carente. Agora estamos trazendo Fabinho para conversar com nossos jovens sobre a importância de praticar esporte e acreditar nos nossos sonhos. É dessa forma, que vamos mostrando para a população que o esporte é uma ferramenta essencial para inclusão social de pessoas que precisam ser inseridas na sociedade”, entende gestor.

