Gustinho consegue R$ 10 milhões para construção de adutora em Gararu

Na manhã desta terça-feira, 5, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou que conseguiu investimentos R$ 10 milhões através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) para a construção de uma adutora no município de Gararu. Ao todo serão abastecidos 16 povoados e milhares de ribeirinhos serão beneficiados com esta obra. Gararu possui diversos povoados que não têm abastecimento de água encanada.

“As famílias do sertão serão beneficiadas com esta obra que afirmo ser muito importante não só para o município, como para toda a região. Estou muito feliz em poder levar uma obra tão importante para os sertanejos. Poder levar água é levar respeito, saúde, dignidade e melhoria na vida do nosso povo”, destacou o deputado federal Gustinho Ribeiro.

“Este foi um grande presente para o município de Gararu dado através do mandato do deputado federal Gustinho Ribeiro. Em Brasília, ele tem um olhar diferenciado para Sergipe. Conseguimos este recurso tão sonhando para levar água encanada para diversos povoados de nossa cidade. Vamos diminuir a demanda de carros pipas. E vamos levar mais dignidade para o nosso povo. Já estamos viabilizando o projeto com urgência para que possamos dar mais agilidade para algo tão importante”, afirmou a prefeita Zete de Janjão.

Em conversa com a superintendência do Dnocs, o deputado federal Gustinho Ribeiro garantiu os recursos para esta obra. “Já conversei com a superintendência do Dnocs e os valores já estão liberados pelo Governo Federal. Por isso, essa adutora tão importante para Gararu já está assegurada. Essa adutora é um sonho do povo que sairá do papel e, em breve, veremos água jorrando das torneiras das casas de diversos moradores de Gararu”, garantiu o deputado Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria