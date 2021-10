Homem suspeito de estuprar adolescente de 15 anos é preso em Aracaju

Policiais civis de Rosário do Catete prenderam um homem de 39 anos, investigado pelo crime de estupro praticado contra uma adolescente de 15 anos.

As informações são de que ele foi preso na manhã desta quarta-feira (6), em Aracaju e já se encontra à disposição da Justiça.

O crime foi praticado no dia 12 de outubro do ano passado, também na mesma cidade. Segundo investigações, o homem é motorista de aplicativo e, ao transportar a vítima, parou o veículo em um determinado local e a constrangeu mediante violência e ameaça a manter relações sexuais com ele.

A Polícia Civil orienta que informações sobre a localização de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP