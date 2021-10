Inscrições para o Concurso da Prefeitura de Simão Dias serão encerradas na segunda, 11

As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias serão encerradas no próximo dia 11 de outubro, segunda-feira. Iniciadas no dia 10 de setembro, as inscrições estão sendo realizadas por meio do site Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br.)

Ao todo, a gestão simãodiense, através de dois editais públicos, oferece 145 vagas e a formação de cadastro reserva de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior, para atuarem nas Secretarias de Administração, Assistência Social, Educação e Saúde.

Os interessados em participar do certame podem realizar a inscrição e efetuar o pagamento de uma taxa de participação, que varia de acordo com a escolaridade do cargo pretendido, alternando de R$ 60,00 a R$ 120,00.

Todas as informações referentes aos editais do Concurso Público estão disponíveis no Diário Oficial do município, edição 161, de 9 de setembro de 2021.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias