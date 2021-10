Laranjeiras: Prefeitura inaugura Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Laranjeiras inaugurou na manhã de hoje, 5, a Sala do Empreendedor Ricardo Sotero da Cruz Neto (Kaká), que vai funcionar de segunda a sexta, das 7h às 13h, no Mini-shopping, em parceria com o SEBRAE. Este novo espaço irá oferecer consultoria gratuita aos empreendedores laranjeirenses.

Assim como, a Sala do Empreendedor vai intermediar o diálogo entre os comerciantes e a Prefeitura, bancos e qualquer instituição ligada ao empreendedorismo. Este também será mais um local de suporte para os micro e pequenos empresários, que realizam de forma gratuita, através da Prefeitura, cursos de aperfeiçoamento, como Matemática Financeira, técnica em vendas, vendas em redes sociais e tantos outros que vão surgir.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) agradeceu a parceria com o SEBRAE e destacou que o município fez uma homenagem justa ao empresário Kaká, que deixou um grande legado em Laranjeiras. “A nossa gestão está focada em gerar oportunidades, tanto aos micro e pequenos empresários, quanto na qualificação dos nossos jovens e profissionais adultos. Em nove meses de administração, já capacitamos cerca de 300 pessoas e vamos fazer muito mais. Com a sala do empreendedor, vamos trazer ainda mais desenvolvimento. A homenagem ao Jovem empresário Kaká serve como espelho para outros laranjeirenses”, ressaltou Juca.

“Desde o início da nossa gestão, estamos realizando ações importantes de valorização do comércio local, incentivando a população a comprar na cidade, lançamos o cartão do servidor e os micro e pequenos empresários do município estão recebendo todo o suporte necessário para aumentar as vendas e se qualificar. Agora, queremos muito mais”, disse o secretário municipal de Indústria, Comércio e do Trabalho, Janio Dias.

Emocionada, a mãe do homenageado reafirmou a importância da valorização que a Prefeitura vem proporcionando aos comerciantes locais, relatou uma história de sucesso e as dificuldades vencidas ao longo da implantação da empresa. “O meu filho venceu barreiras, superou dificuldades e ajudou muita gente, mas estamos aqui hoje contando essa história e homenageando um grande homem, que nos deixou de forma tão rápida e com tão pouca idade. Porém, o legado nunca irá se apagar. Portanto, o meu muito obrigado”, frisou a genitora.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.