Luciano Bivar confirma nome de André Moura como presidente da União Brasil em Sergipe

O União Brasil, partido resultante da fusão entre o PSL e o Democratas, foi oficialmente formalizado nesta quarta-feira (06), em Brasília, durante convenção nacional das duas siglas. A legenda, que inicialmente abrigará 82 deputados federais e oito senadores – entre eles o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco –, se tornará a maior bancada da Câmara dos Deputados e quarta principal força do Senado Federal e utilizará o número 44. A fusão ainda precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que poderá levar até três meses, segundo integrantes da cúpula do novo partido.

Em Sergipe, o União Brasil será comandado pelo ex-deputado federal e hoje secretário estadual do Rio de Janeiro, André Moura. A confirmação foi dada pelo próprio presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar. “Quero transmitir aos amigos de Sergipe a alegria que temos em ter o André Moura nos nossos quadros, ele será nosso guia no estado. Tenho certeza do sucesso do União Brasil tendo à frente do partido o nosso querido amigo André Moura”, afirmou.

Após ser anunciado oficialmente como presidente da nova legenda, Moura agradeceu e prometeu empenho à frente do projeto. “Para mim é motivo de muita alegria participar dessa convenção que é um marco para o país. Fico muito honrado em presidir o União Brasil em Sergipe, podem ter certeza que trabalharemos muito, com todo nosso agrupamento político do PSL, além de conversar muito também com o Democratas, tudo no intuito de fortalecer a nossa União. Que o nosso trabalho como presidente do partido possa ser, acima de tudo, para fazer um partido forte e ajudar no futuro do Brasil”, declarou.