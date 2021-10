Prefeitura de Socorro retoma as aulas presenciais em mais 11 unidades de ensino

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quarta-feira, dia 06, o retorno das atividades letivas presenciais em 11 escolas da Rede Municipal, seguindo o cronograma planejado em 3 datas. O retorno em grupos foi necessário para avaliar a segurança com relação a proliferação do vírus que causa a Covid-19.

No dia 29 de setembro retornaram 23 escolas; hoje, dia 6, 11 unidades de ensino e no dia 13, voltarão as atividades presenciais, 10 escolas. O retorno está sendo realizado em grupos, com os alunos participando das aulas presenciais em dias alternados, conciliando os estudos com as aulas remotas.

Estão retomando as atividades, neste momento, os alunos da Pré-Escola (de 4 a 5 anos), do Ensino Fundamental e os da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Posteriormente, a Semed divulgará o cronograma de retorno para os alunos da Creche de 6 meses a 3 anos.

As unidades de ensino estão seguindo as recomendações do Protocolo de Boas Práticas na Escola, elaborado pela Semed para garantir a segurança e evitar a proliferação do Coronavírus, como a aferição da temperatura, disponibilização dos dispensadores de álcool, distanciamento entre as mesas e fiscalização para que os alunos mantenham a distância de pelo menos 1 metro, além da distribuição dos Kits de Biossegurança.

“Para nós que fazemos a Semed, o retorno presencial das atividades educacionais representa um momento de grande alegria e a afirmação da gestão municipal com o compromisso de bem fazer a Educação em Nossa Senhora do Socorro”, destaca a Secretária Municipal de Educação, Josevanda Mendonça Franco.

