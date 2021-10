Professor da UFS é o novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações

Ricardo Queiroz Gurgel, professor titular do Departamento de Medicina e do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Sergipe (UFS), foi indicado pelo Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A nomeação para o cargo junto ao Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde foi publicada na edição desta quarta-feira, 6, do Diário Oficial da União (DOU).

“A principal tarefa para o PNI é a recomposição das coberturas vacinais do Brasil. Temos um um programa de grande tradição que sempre funcionou muito bem, que é um exemplo para o mundo, mas as coberturas caíram muito em todas as vacinas do calendário básico. Isso precisa ser recomposto para evitar que doenças imunopreveníveis voltem,” afirma o pediatra.

Currículo

Médico formado pela UFS no ano de 1981, Ricardo Gurgel é mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade de São Paulo (USP). Também possui pós-doutorado pela Escola de Medicina Tropical de Liverpool, na Inglaterra.

Ele tem experiência na área de Medicina, com ênfase em saúde materno-infantil, atuando principalmente em pesquisas sobre fatores de risco e etiologia de doenças infecciosas prevalentes na infância, saúde perinatal, prevalência e epidemiologia de crianças em situação de risco biológico e social, crianças em situação de rua.

O pesquisador também tem se dedicado a estudar questões epidemiológicas e sociais que interferem na saúde perinatal, tendo coordenado em Sergipe o “Estudo Nascer no Brasil”. Além disso, foi coordenador estadual do “Projeto Erica”.

Na área das vacinas, atua como investigador principal do Centro 5 do estudo clínico de aprovação da vacina tetravalente contra a dengue junto ao Instituto Butantan.

Gurgel tem ainda atuação de investigação com a utilização de vacinas de uso em crianças, notadamente com a vigilância do uso da vacina contra o rotavírus.

Foto UFS

Por Josafá Neto

comunica@academico.ufs.br