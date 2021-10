Profissionais vacinados fora da capital devem cadastrar no VacinAju

Com a nova etapa da campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), orienta sobre a aplicação da dose de reforço dos profissionais de saúde. A campanha contemplará, de forma escalonada, os trabalhadores da saúde vacinados em Aracaju com segunda dose recebida até 31 de março.

Assim como no caso dos idosos e imunocomprometidos que receberam as doses anteriores fora de Aracaju, os profissionais de saúde vacinados em outro estado e que atualmente residem na capital devem se cadastrar no site do VacinAju para solicitar a dose de reforço. Já os que se vacinaram no interior do estado, devem buscar a dose de reforço no mesmo município das doses anteriores.

“Para que a imunização dessas pessoas aconteça de forma organizada, escalonamos os profissionais de saúde por faixa etária. Portanto, aqueles que receberam sua segunda dose até o dia 31 de março devem ficar atentos ao dia da sua idade para buscar um dos pontos de vacinação. Temos a expectativa de vacinar pouco mais 11.700 profissionais até o próximo sábado”, afirma a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Como se cadastrar

Profissionais que receberam suas doses anteriores na capital, não necessitam se cadastrar no site para solicitar a dose de reforço, basta buscar um dos pontos. Já os que receberam em outro estado, para ter acesso à vacinação, devem acessar o site VacinAju e preencher o formulário com os dados pessoais, e no motivo da vacina, sinalizar a opção ‘Dose de reforço para quem tomou vacina fora de Sergipe’.

Após o preenchimento, também é necessário anexar cópias do documento de identificação (frente e verso); do comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada ou cônjuge (nesse caso é necessário anexar certidão de casamento ou união estável); e do cartão de vacina em que as duas doses anteriores foram registradas.

Com o cadastro feito, no mesmo endereço eletrônico, o profissional poderá consultar sua situação cadastral pelo CPF informado no formulário. Mediante cadastro aprovado e código liberado, é possível buscar um dos pontos de vacinação que estarão ofertando a dose de reforço.

Idades e pontos de vacinação

Os pontos de vacinação que funcionam das 8h às 16h para a dose de reforço são: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); Estação Cidadania (Bugio) e Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos).

Já o drive da Sementeira funciona das 8h às 17h e não é necessário código para terceira dose.

Nesta quarta e quinta-feira, dias 6 e 7, receberão a dose de reforço os trabalhadores da saúde com idades entre 50 e 59 anos – público de 1.559 pessoas -, e os com idades entre 40 e 49 anos – público estimado de 3.371 pessoas.

Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, será a vez dos profissionais de saúde com idades entre 30 e 39 anos, um público esperado de 4.403 pessoas, e os 2.400 profissionais com idades entre 18 e 29 anos.

Foto: Marcelle Cristinne