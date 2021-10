Representantes das prefeituras da Grande Aracaju participam do 1º workshop “Desburocratiza Sergipe”

Com o objetivo de desenvolver o ambiente de negócios no estado, simplificando cada vez mais os trâmites processuais através da desburocratização, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), em parceria com o Sebrae/SE e apoio da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), promoveu o primeiro workshop “Desburocratiza Sergipe”. O evento foi realizado na última terça-feira, 5, no auditório do Sebrae/SE, e contou com a participação dos representantes das nove prefeituras municipais que compõem a Grande Aracaju.

Na ocasião, foi dado início ao projeto que tem como objetivo integrar e acompanhar o desenvolvimento da aplicação do Portal Agiliza Sergipe. “Com a automatização das prefeituras, o próprio sistema poderá indicar se determinada empresa pode ou não funcionar no endereço cadastrado, dando mais celeridade aos processos de abertura de novos negócios em todo o estado”, explica o diretor-presidente da Vox Tecnologia, James Matos.

Segundo o presidente da autarquia, Marco Freitas, a parceria com o Sebrae/SE em mais essa etapa, contribui para efetivação do novo projeto junto às secretarias de Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Tributos. “A Junta Comercial está atuando com o Sebrae/SE e apoio da Fames para tornar o estado de Sergipe referência em desburocratização do registro empresarial, simplificando os processos e diminuindo o índice de informalidade”, enfatiza Freitas. A medida faz parte do projeto do Governo do Estado, que tem investido para ampliar e melhorar a economia local.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae/SE, Brenno Barreto, a promoção do primeiro workshop é um grande passo para atingir os municípios da Grande Aracaju. “A Jucese e o Sebrae/SE iniciam uma nova etapa de implantação para melhorar o ambiente de negócios”, afirma. No total, serão realizados seis workshops; o próximo, no dia 18 de outubro, envolverá os municípios do Agreste Central e Centro-Sul.

Redução da Informalidade

A prefeitura de Laranjeiras inaugurou a Sala do Empreendedor, e já espera que a integração e implantação dos novos serviços possibilitem um aumento de novas empresas locais. “A parceria com a Junta Comercial nos ajudará a acelerar o processo para abertura de novas empresas em conformidade com a lei”, destaca José de Araújo, prefeito de Laranjeiras.

Para o presidente da Fames, Cristiano Cavalcante, a ação resultará no progresso da economia local. “Com mais agilidade e segurança no processo de novas constituições, mais pessoas sairão da informalidade para gerar emprego e renda em seu município”, evidencia o presidente.

Fonte e Foto: Innuve