SergipePrevidência e UFS assinam convênio de articulação conjunta em Ensino

Foi com o objetivo de articularem ações conjuntas que o SergipePrevidência e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) assinaram, nesta terça, 5, um acordo de cooperação. A proposta da assinatura é de unir as potencialidades de ambas as instituições cooperantes, dentro do campo de suas respectivas atribuições e especialidades, a fim de executarem ações nos âmbitos do Ensino, da Pesquisa e da Extensão Universitária.

“Esta assinatura com a UFS consolida a relação que o SergipePrevidência tem com a Universidade, há anos. Inclusive, porque sou docente e pesquisador dela. Hoje, nossa equipe de colaboradores conta com cerca de 60 estagiários da universidade. Para além da relação de estágio, precisamos, também, desenvolver outros projetos estratégicos para a Previdência estadual, em 2022, com o intuito de oferecer uma gama de serviços em outras áreas não tradicionais da Previdência, como dança, música e outras atividades artísticas, culturais e de lazer, além de atendimento psicológico”, ressalta o diretor-presidente, do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade.

Acompanhado do Assessor de Gabinete do Reitor, Jodnes Vieira; e do Vice-reitor da UFS, Rosalvo Ferreira; o Reitor da UFS, Valter Santana, pontua que a universidade é, sobretudo, um espaço de transformação e de interlocução de ambientes sociais, por participar e contribuir na descoberta, exploração e desenvolvimento de alternativas e potencialidades de cada cidade.

“A UFS foi a universidade que mais se desenvolveu e cresceu no Nordeste, expandindo sua capacidade de atuação, através de setores estratégicos, da Graduação, Pós-Graduação e Extensão, que adentraram o interior de Sergipe. Resultado disso é a classificação 4 [a nota máxima é 5] da UFS no Índice Geral de Cursos (IGC) conquistada este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). Dos cursos avaliados, 84% tiveram nota 4; 94% tiveram 4 ou 5; e 6% obtiveram nota regular. A pesquisa considera as médias contínuas de requisitos como os conceitos preliminares de cursos nos últimos três anos”, finaliza o Reitor.

Foto assessoria

Por Flávia Nunes