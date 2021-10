Sintasa comemora Dia ACS e ACE com protestos em São Cristóvão

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) comemorou, nessa segunda-feira, 4, o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com protestos realizados em São Cristóvão, reunindo outras categorias como auxiliares e técnicos de Enfermagem.

“Aproveitamos este dia para fazer homenagem a uma agente comunitária de saúde que se doou pelo município, mas que faleceu recentemente. Além disto, fizemos uma mobilização muito bonita, interessante. Continuamos com esta luta que acontece em todo o país que é pelo piso nacional dos ACS e ACE”, explicou Augusto Couto, presidente do Sintasa.

Em relação especificamente a São Cristóvão, a direção do sindicato conseguiu marcar uma reunião com a secretária de saúde, nesta quarta-feira, 6, às 14 horas.

As bandeiras de luta neste município giram em torno do reajuste salarial; auxílio-alimentação para que seja alcançado a todos os trabalhadores, visto que existe uma lei municipal que garante este direito; insalubridade de 40% para todos e não apenas 10% ou 20%; 14º salários dos ACS e ACE; PCCV; e sobre o Programa Previne Brasil, substituto do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que determina alterações no financiamento de custeio da atenção primária à saúde no país, dentre outras coisas.

