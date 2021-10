SRTb/SE mobiliza estudantes para o Dia Nacional de Segurança

No dia 08/10, haverá uma live especial com aula sobre “Bullying Escolar”

Em comemoração ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE), a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão do Ministério do Trabalho e Previdência, programou uma grande mobilização em todo o país, que inclui a realização de uma aula virtual, no dia 08/10, às 8h45, no Canal de Youtube da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT).

O tema escolhido para este ano é “Bullying”, dada a sua presença no contexto escolar, bem como previsão na Lei 13.185/2015 e no Programa Saúde nas Escolas do Ministério da Educação.

Em Sergipe, Auditores-Fiscais do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho – SRTb estarão presentes em diversas escolas para ajudar na implementação do DNSSE. “O objetivo é plantar uma semente de cidadania voltada à prevenção de acidentes e doenças do trabalho nos estudantes, que vai acompanhá-los durante toda a vida”, explica o Auditor-Fiscal do Trabalho Thiago Laporte, chefe da Inspeção do Trabalho no estado.

Para auxiliar professores e voluntários, a SIT desenvolveu diversos materiais, como planos de aula e animações sobre o tema, que podem ser acessados em gov.br/dnsse.

Para participar da aula na próxima sexta-feira, clique em https://youtu.be/fmB4f6mCr1s.

Concurso Cultural

Estudantes das escolas públicas e privadas do Brasil têm até 24 de outubro para se inscreverem no Concurso Cultural em comemoração ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas.

São três categorias separadas de acordo com a escolaridade: desenho para alunos do ensino pré-escolar e do fundamental I; frase para os estudantes do ensino fundamental II; e redação para os jovens do ensino médio, da aprendizagem e da educação de jovens e adultos (EJA). No concurso cultural do ano passado, Sergipe ficou com o 2° e o 3° lugares nacionais na categoria “desenho” e com o 2° lugar nacional na categoria “frase”.

Além das categorias tradicionais, os estudantes podem participar também com vídeos com até 20 segundos. Mas atenção: conforme as regras, os trabalhos devem ser inéditos e voltados à segurança e saúde nas escolas, em casa ou no trabalho. Em cada categoria serão escolhidos três trabalhos usando os critérios criatividade, qualidade do conteúdo e pertinência temática.

Os trabalhos poderão ser exibidos ao público na página da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, na internet, ou em outros locais, a serem definidos pela ENIT.

Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas

Em conformidade com a Lei n° 12.645/2012, que instituiu o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho realiza desde 2018 as atividades voltadas à data, que conta com o apoio das Superintendências Regionais do Trabalho nos estados.

O conhecimento de conceitos básicos pode ajudar a evitar esses acidentes, valendo também para a prevenção de acidentes domésticos e no trajeto casa-escola.

Fonte assessoria