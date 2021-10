Vereador quer Criação da Frente  em Defesa das Pessoas Idosas

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) protocolou na manhã da última segunda-feira, 04, o requerimento nº10/2021 que propõe a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas idosas. De caráter suprapartidário, a Frente irá reunir os vereadores que se preocupam com a questão da defesa das pessoas idosas no município de Aracaju e que atuam, em conjunto com a sociedade civil, na defesa de propostas, políticas, projetos, programas e ações governamentais e não governamentais.

A criação da Frente se faz necessária para que seja identificada e, posteriormente, encontre soluções para os problemas que afligem as pessoas idosas, servindo como porta-voz deste grupo e que também possam debater sobre a importância da valorização e respeito aos cidadãos com mais de 60 anos.

“A Frente irá reunir vereadores e a sociedade civil, de modo que esse universo auxilie a Câmara para apresentar demandas, possíveis adequações nas legislações, apresentar possíveis projetos. Acredito que assim que for para a pauta será aprovada e tenho certeza que contarei com a participação de diversos vereadores. Quero agradecer a dona Maria José, que representa o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da cidade de Aracaju, pois foi através de uma reunião com ela que essa ideia veio à tona para que possamos potencializar as ações nessa temática na nossa cidade”, destacou.

Por David Rodrigues

Foto: Agência CMA