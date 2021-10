2ª edição da feirinha de artesanato de Barra acontece dias 8, 9, 10

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza de 8 a 10 de outubro, a 2ª edição da Feirinha de Artesanato. O evento contará com exposição de produtos criados por artesãos locais, que utilizam técnicas de crochê, renda de filé, ponto cruz e bordado, patchwork, biojoias, amigurumi, mandalas e reciclados. Além disso, os visitantes poderão apreciar a gastronomia local e curtir diversas apresentações culturais. “O objetivo da Feirinha é divulgar o trabalho dos barracoqueirenses, valorizar nossa cultura e arte e assim gerar emprego e renda. Esse evento já trouxe e trará ainda mais renda para o nosso povo”, enfatiza o prefeito de Barra, Alberto Macedo.

A Feirinha acontece das 16h às 22h, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. O evento é aberto ao público e gratuito. Com apresentação na sexta-feira, 8, do vocalista e guitarrista da Banda Reação, Júnior Moziah; no sábado, 9, o público curtirá o Trio pé de serra, Xique-Xique, e no domingo, 10, tem o show do cantor Jan Ferral, voz e violão. Um encerramento com muita MPB, um som que mescla músicas de artistas nacionais e canções autorais.

PÚBLICO

A 1ª edição atraiu mais de 1.200 visitantes nos três dias de evento, num espaço amplo e que seguiu todas as medidas de segurança. E a expectativa da Prefeitura Municipal é que a 2ª supere este número. O público contará com peças produzidas pelos artesãos locais, shows, comida e uma decoração que servirá de cenário para atualização do feed.

Andréa Oliveira e Lucas Iann/ Secom/ Barra dos Coqueiros