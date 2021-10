Aracaju já vacinou com ao menos uma dose 90% da população adulta

Nesta quarta-feira (06), dia em que atingiu a marca de 90% de toda a população aracajuana acima de 18 anos vacinada com ao menos uma dose da vacina contra covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu continuidade à imunização de adolescentes de 12 anos e iniciou a aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde.

Nesta etapa nova etapa do cronograma, a Saúde de Aracaju iniciou também a aplicação dos imunossuprimidos acima de 40 anos. Além desses, o Município segue imunizando as pessoas acima de 18 anos, inseridas na repescagem, além da segunda dose (D2) e da dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais, que tomaram a D2 até 15 de abril.

Durante todo o dia, foram vacinados 7.808 aracajuanos, sendo 1.526 adolescentes de 14 a 17 anos, além de 2.149 pessoas com a dose de reforço. Com relação à repescagem, foram imunizadas 341 pessoas, e outras 3.792 com a segunda dose. Com mais esse quantitativo, a capital sergipana registra 505.432 pessoas vacinadas com a primeira dose até o momento, o que representa 88,68% da população acima de 12 anos de idade.

Dose de reforço para profissionais

A aplicação da dose de reforço nos profissionais da saúde ocorrerá de forma escalonada. Nesta quarta e quinta, dias 6 e 7, será a vez dos trabalhadores com idades entre 40 a 59 anos. Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, serão vacinados os profissionais de 18 a 39 anos de idade.

Para ter acesso à imunização, o trabalhador deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação. Para os profissionais que se vacinaram em outros estados, será necessário, também, se cadastrar no portal “VacinAju”. Já os que receberam a vacina no interior de Sergipe, deverão se dirigir aos mesmos municípios para receber o reforço.

Cronograma

O reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão, com idade acima de 40 anos, que receberam a segunda dose há mais de 28 dias, também está disponível a partir desta quarta-feira, 6. Fazem parte do grupo pessoas com câncer em quimioterapia; transplantados de órgãos sólidos (rim, fígado, coração, pulmão); pessoas vivendo com a HIV/Aids; pacientes em hemodiálise; pessoas com imunodeficiência primária grave; e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (artrite reumatóide, espondilite anquilosante, psoríase, artrite psoriática, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, crohn, retocolite ulcerativa).

Locais de vacinação

A vacina estará disponível em oito pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); Estação Cidadania (Bugio); e auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campos). Também será possível se vacinar no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, sem a necessidade de código autorizativo para a dose de reforço.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 30 de setembro pode procurar um dos seguintes pontos de vacinação: Externato São Francisco (Suíssa), UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Francisco Fonseca (18 do Forte), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funciona das 8h às 17h.

Já a D2 de Pfizer está disponível para quem precisa receber a segunda dose até 31 de setembro nos pontos de vacinação: nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h), na Estação Cidadania (Bugio), Igreja Universal (Terminal Dia), Uninassau (Av. Rio de Janeiro), Unit (Farolândia) e UBS santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h.

Para ser vacinado nos drives, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa para tomar a vacina.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Alves (anexo à Escola Municipal Presidente Vargas), Unit (Farolândia), Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves) e Estação Cidadania (Bugio) das 8h às 16h. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no Auditório.

Informações e foto SMS