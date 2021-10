Banese Card promove live sobre câncer de mama e enfrentamento

Durante o mês de outubro, clientes que utilizarem o cartão para pagar exames de mamografia em uma rede de clínicas de Sergipe terão 15% de desconto

Conscientizar sobre a importância da realização periódica de exames preventivos e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e ainda, dialogar sobre as melhores formas de enfrentar o tratamento da doença. Estes serão alguns dos assuntos abordados durante a live “Corpo, mente e espírito na luta contra o câncer de mama”, que será realizada pelo Banese Card em parceria com a Cemise e a Oncoclínicas nesta quinta-feira, 7 de outubro, às 19h30, no perfil oficial da empresa no Instagram, o @banesecard.

Aberta ao público em geral, a ideia dos organizadores é que a mensagem seja passada para homens e mulheres, pois, embora acometa raramente o gênero masculino (1% do total dos casos), é necessário que eles saibam como agir para ajudar, acolher e apoiar familiares e amigas acometidas pela doença. A apresentação e mediação do evento será feita pela publicitária Marcela Nabucco, ex-paciente oncológica e fundadora da ONG Flores de Aço.

Participarão do evento as médicas Bruna Quaranta (hematologista) e Aline Valadão (mastologista), que falarão sobre os diferentes tipos de câncer, os que têm maior incidência populacional, as características, sintomas, formas de diagnóstico e principais fatores de risco. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença, embora seja o que mais provoca a morte de mulheres por neoplasias. O primeiro lugar é ocupado pelo câncer de pele.

Ainda de acordo com o INCA, em 2021 o Brasil deve registrar 66.280 novos casos da doença. Em Sergipe, a estimativa é de que ocorram 530 casos, sendo 210 deles em Aracaju. Embora com grande incidência, o INCA afirma que um em cada três casos pode ser curado se for descoberto logo no início. A principal manifestação do câncer de mama (estando presente em 90% dos casos) é em forma de caroço (nódulo) endurecido, fixo e geralmente indolor.

Também são sintomas: alterações no mamilo; surgimento de pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço; saída espontânea de líquido de um dos mamilos; pele da mama avermelhada, retraída ou com aspecto parecido ao de uma casca de laranja.

O instituto afirma, ainda, que fatores comportamentais, ambientais e genéticos/hereditários podem influenciar no surgimento da doença, a exemplo de obesidade e sobrepeso após a menopausa; sedentarismo; consumo de bebida alcoólica; histórico familiar de casos da doença e alterações genéticas herdadas.

Descontos para exames

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC) firmou parceria com a Clínica Cemise e, durante todo o mês de outubro, clientes Banese Card que pagarem exames de mamografia com o cartão terão 15% de desconto, e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes.

