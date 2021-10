Belivaldo anuncia a convocação de 500 policiais militares até janeiro de 2022

O governador Belivaldo Chagas, em entrevista nesta quinta-feira (07) anunciou que vai convocar mais 500 aprovados do concurso da Polícia Militar de Sergipe até janeiro de 2022. “Vou convocar todos eles para que a gente possa colocar mais 500 policiais militares nas ruas e reforçar a segurança no nosso estado”, disse Belivaldo.

Belivaldo explicou que todos os convocados servirão para compor o quadro do funcionalismo público estadual e melhorar ainda mais o serviço, especialmente na área da Segurança do estado que já apresenta ótimos resultados. Segundo Belivaldo, a ideia é convocar, dentro do prazo de validade do concurso, todo o restante de aprovados.

O governador anunciou, ainda, que assinará, o decreto de nomeação convocando cerca de dez delegados da Polícia Civil. “Vamos sair convocando a turma que a gente puder”, finalizou Belivaldo ressaltando também a garantia do salário em dia. Essa será a sétima convocatória do concurso nº 07/2018, realizado em 14 de outubro de 2018, pela Sead, com 4.677 inscritos.

Buscando sempre melhorar a área da segurança em Sergipe, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizou, em setembro, o concurso público para provimento de vagas nos cargos de Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão da Polícia Civil do Estado de Sergipe.

Além disso, para reforçar ainda mais a segurança no estado, 156 aprovados no Concurso Público nº 06/2018 para Guarda de Segurança do Sistema Prisional assinaram termo de posse, também em setembro.

Foto Mário Sousa

Com informações da ASN