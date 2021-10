Delegado Marcelo Hercos segue internado e em estado grave

O estado de saúde do delegado Marcelo Hercos, baleado durante uma abordagem no dia 21 de setembro, continua grave, segundo informações passadas pela assessoria de comunicação do hospital.

No dia em que ocorreu o caso, o delegado Marcelo Hercos foi levado para o Huse com três tiros – um no ombro e dois na região frontal (que atingiram duodeno e estômago), e após ter o quadro de saúde estabilizado foi autorizada a transferência, que ocorreu sem intercorrências.

Ele segue internado em um hospital particular de Aracaju após ser transferido da UTI cirúrgica para a UTI clínica e, apesar de apresentar melhora significativa, o quadro é delicado e sem previsão de médica.

Relembre – O crime aconteceu quando o delegado, que estava de folga, abordou três suspeitos na saída de uma loja de conveniência , após receber a denúncia de que eles estariam passando notas falsas do local. Um deles reagiu e feriu o policial dando ré no veículo em que estava e disparando com a arma do próprio delegado.