Deputado João Daniel apela para retorno de atendimento a pacientes fissurados

O deputado federal João Daniel (PT/SE) encaminhou ofício ao governador Belivaldo Chagas e ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, solicitando as providências necessárias para o retorno do atendimento especializado aos pacientes fissurados de Sergipe. O parlamentar foi procurado por familiares de pacientes, que desde o final do mês de setembro estão sem ser atendidos.

No ofício, o deputado solicita a regularização dos repasses ao Hospital São José que são destinados à Sociedade Especializada em Atendimento ao Fissurado do Estado de Sergipe (Seafese), que é o serviço de referência no estado responsável pelo atendimento a esses pacientes, há quase 18 anos. A informação é que os serviços ambulatoriais e cirúrgicos estão suspensos, por tempo indeterminado, desde o dia 24 de setembro, por falta de repasses financeiros para custeio.

O Seafese realiza, mensalmente, 175 consultas e 20 procedimentos cirúrgicos, sendo a maioria dos pacientes crianças de baixa renda. “Esta solicitação é muito importante que seja resolvida, uma vez que, para além da estética, provoca problemas de depressão, ansiedade, de aprendizagem e dificuldade na alimentação em pessoas com fissura de palato”, destacou João Daniel.

Por Edjane Oliveira