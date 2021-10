Etanol na Região Nordeste é 9% mais caro quando comparado a menor média nacional

De acordo com o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o etanol comercializado na Região Nordeste em setembro liderou como o mais caro do País, a R$ 5,560. Quando comparado ao mês anterior, o combustível apresentou um aumento de 2,5% nas bombas. Desde o início do ano, o preço médio do etanol já variou cerca de 46%.

No recorte regional, o combustível foi encontrado com a maior média nos postos de abastecimento de Sergipe, a R$ 5,879. O etanol também apresentou um aumento expressivo em relação a agosto de 4,16%. Na Bahia, o etanol foi comercializado pelo menor preço médio da região, a R$ 5,090.

Em relação à gasolina, os postos piauienses lideraram com a média mais alta entre os estados, a R$ 6,659 – um acréscimo de 3,72% em relação ao fechamento de agosto. Já na Paraíba, o combustível registrou o menor preço médio para o litro, vendido a R$ 6,022.

“O aumento expressivo no do preço médio do etanol na Região Nordeste, desde o início do ano, vem refletindo nas escolhas dos motoristas na hora de selecionar a opção mais vantajosa. Quando comparado a gasolina, na relação 70/30, o combustível acaba sendo menos econômico e pesando mais no bolso do consumidor, que pode optar pela gasolina na hora de abastecer em todos os estados da Região”, aponta Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O diesel e o diesel S-10 foram encontrados com as maiores médias nos postos do Sergipe, a R$ 5,163 e R$ 5,161, respectivamente. Em contrapartida, Pernambuco registrou o menor preço médio para ambos os combustíveis. As bombas fecharam o mês de setembro marcando R$ 4,832 para o tipo comum e R$ 4,789 para o tipo S-10. No recorte para toda a Região Nordeste, os combustíveis foram comercializados a R$ 4,963 o primeiro e R$ 5,00 o segundo.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Variações e correlação gasolina x etanol

Fonte RPMA Comunicação