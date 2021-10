Governo do Estado e prefeitura de Aracaju decretam ponto facultativo na segunda, 11

O governador Belivaldo Chagas assinou decreto, nesta quinta-feira (07), que estabelece ponto facultativo no serviço público estadual na próxima segunda-feira (11), véspera do feriado nacional de 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Os serviços essenciais e emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência funcionarão em horário normal, para atender as demandas da população.

Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou o decreto 6.579/2021, concedendo ponto facultativo nesta segunda-feira, 11. A medida foi adotada em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que será na terça-feira, dia 12.

Neste sentido, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas neste dia. Pelo decreto, somente os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade, ficam excluídos da aplicação do ponto facultativo.