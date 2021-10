Grupos de trabalho discutem metas do plano de educação da Barra

O segundo dia da Conferência Conferência Municipal de Educação com o tema “Plano Municipal de Educação: Monitoramento, Avaliação e Proposições de Ações e Estratégias para sua Consolidação”, realizado nesta quarta-feira, 6, pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi de análise das 16 metas do Plano. E para discuti-las a organização do evento dividiu os 150 participantes em cinco Grupos de Trabalho – GT.

A Conferência aconteceu nos dois dias na Quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cruz, localizada na Avenida Moisés Gomes Pereira, nº 260, e teve como objetivo discutir políticas públicas voltadas para a Educação com profissionais da educação básica pública/privada, pais/responsáveis de alunos, movimentos e organizações sociais, alunos e outros segmentos. Esse espaço extremamente democrático tratou de um tema de suma importância – que é a educação.

E como o secretário de Educação de Barra dos Coqueiros, José Marques, enfatizou durante o evento “a gestão democrática por meio da participação dos diversos segmentos da sociedade contribui para efetividade do Plano Municipal de Educação – PME – e consequentemente garantir os direitos constitucionais de acesso à educação com qualidade e equidade”.

As metas discutidas foram as seguintes: universalização da educação infantil na pré-escola; ampliação da oferta de educação infantil em creches; oferta da educação integral; universalização do ensino fundamental de nove anos para a população de 6 a 14 anos; universalização para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso à educação e ao atendimento educacional; promoção da alfabetização de 100% das crianças, ao final do ensino fundamental; promoção da qualidade da educação básica; formação, em nível de pós graduação, 50% dos professores e valorização dos profissionais da educação.

De acordo com a assessora Técnica do Gabinete do Secretário da Seduc, Jociela Barboza Morais, que representou o secretário de Educação do Estado, Josué Modesto, no evento, a Conferência realizada pelo Fórum Municipal de Educação de Barra dos Coqueiros cumpriu um dos seus papéis precípuos ao envolver diversos representantes de órgãos, entidades e movimentos sociais comprometidos com a defesa da Educação Pública, gratuita, democrática e com qualidade social para o município.

“O Fórum com a realização da Conferência desenvolveu sua função como órgão consultivo, orientador, fiscalizador e deliberativo ao buscar ouvir a todas as representações na busca de desenvolver Políticas Públicas Educacionais Inclusivas, Equânimes e de Qualidade, que reafirmam o compromisso com o futuro da educação do município de Barra. Nós que fazemos parte da Seduc firmamos nosso regime de colaboração com os municípios agregando continuidade, melhoria das Políticas Públicas, possibilitando a integração e promovendo o crescimento colaborativo entre redes”, avaliou Jociela Barboza.

Por Andréa Oliveira e Lucas Iann/ SECOM Barra dos Coqueiros