Internas do Prefem recebem orientação e apoio no Outubro Rosa 

A ação da UNINASSAU Aracaju visa a prevenção do câncer de mama, do colo do útero e das ISTs

O Câncer de Mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil. Ele corresponde a 28% de novos casos e para conscientizar sobre a doença, o Outubro Rosa, desenvolve diversas ações para que as mulheres façam os exames preventivos. Nesse sentido, a UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau, em Aracaju, está realizando no Presídio Feminino de Sergipe – Prefem uma ação que segue até o próximo dia 27 e irá atender as mulheres privadas de liberdade.

A professora do curso de Enfermagem, Adriana Estevam, explica que a ação vai além de orientar as mulheres sobre prevenção ao câncer de mama. “Na verdade, estamos levando até elas educação em saúde, englobando sexualidade, infecções de doenças sexualmente transmissíveis (ISTs), exame das mamas e prevenção do câncer de colo de útero”, esclarece Adriana.

Ela deixa claro que a função do Outubro Rosa é bem maior e deve abranger toda forma de orientação, para que as mulheres tenham uma boa saúde. A enfermeira ressalta que a atividade desenvolvida no Prefem inclui também, os cuidados com a saúde em geral e traz o alerta de que o câncer, quando detectado a tempo, pode ser contido e a mulher tornar a ter sua saúde de forma íntegra.

“É preciso estimular a conscientização da prevenção e alertar as mulheres a cultivar o hábito dos cuidados em todos os meses do ano”, alerta. Adriana ressalta ainda, que estão sendo desenvolvidas no presídio atividades diversificadas, para que as mulheres tenham um interesse maior na prevenção.

Programação

As atividades no Prefem tiveram início no dia 5 de outubro e seguem até o próximo dia 27, com exames clínicos das mamas e citopatológico. A ação também conta com palestras sobre relacionamento abusivo, gestação e primeiros cuidados e sexualidade com orientações sobre ISTs. A programação encerra com apresentações musicais e fit dance para a interação e descontração das internas.

Por Suzy Guimarães