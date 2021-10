Janier participa de reunião em Glória, para melhorias do hospital que atende todo Sertão

A deputada Janier Mota (PL) e vereadores da cidade de Nossa Senhora da Glória participaram, nesta quarta-feira (06) de reunião com a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa. Na pauta do encontro: o pedido de implementação de melhorias no Hospital Regional de Glória – unidade hospitalar integrante da Rede Estadual de Saúde –, que atende milhares de pessoas no Sertão Sergipano.

Com a participação da superintendente do Hospital Regional de Glória, Luísa Dantas, na reunião, foram dialogadas várias demandas da unidade hospitalar, como: o processo de implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI); a realização de cirurgias eletivas, o quantitativo de médicos ortopedistas; a necessidade de um cirurgião fixo para a execução de pequenos procedimentos cirúrgicos; e o funcionamento de equipamentos essenciais para o atendimento aos pacientes (ultrassonografia, tomografia, autoclave).

“Ciente de todas as necessidades do hospital, a secretária nos explicou de forma muito esclarecedora ponto a ponto todas as nossas reivindicações. Saímos da reunião com boas notícias e esperançosos de que, de curto a médio prazo, nossos pedidos serão atendidos, beneficiando, assim, a população do nosso Sertão. Como bem disse Mércia: ‘Sei que a angústia de quem está na ponta é grande. Por isso, levanto a bandeira do SUS até o meu último suspiro. Atenção e dignidade é um direito dos pacientes’”, afirmou Janier Mota.

Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, José Etelvan Oliveira Junior, o Junior Gazeta, agradeceu a parlamentar por se empenhar no fortalecimento do Hospital Regional, desde quando assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, e por intermediar a realização da reunião dos vereadores com a secretária Mércia Feitosa.

“Muito obrigada deputada, a superintendente Luísa e a Mércia pelo empenho que estão tendo com o Hospital de Glória. Nós vereadores, que estamos diariamente com a população, podemos dizer que o hospital já melhorou muito, mas precisa melhorar mais, pois a saúde precisa sempre estar evoluindo”, disse Junior Gazeta.

Dos vereadores de Nossa Senhora da Glória, participaram da reunião: Humberto Dantas, Karina Veríssimo, Ivone Nunes, Ronivon da Feirinha, Gaguinho, Tatiu de Humberto Ribeiro, Júnior Gazeta, Dudu Carcará, Astrogildo da Saúde e Flavio do PT.