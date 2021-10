Luciano Bispo recebe visita do presidente do Tribunal de Justiça, Edson Ulisses

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe(Alese), deputado Luciano Bispo, recebeu na manhã desta quinta-feira (7) o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ), Edson Ulisses, que na ocasião da visita ressaltou a importância da harmonia entre os Poderes. A reunião contou com a participação de uma comitiva do Poder Judiciário.

Na oportunidade, Edson Ulisses adiantou que o Tribunal de Justiça protocolou na Casa Legislativa o número de dois Projetos de Lei, voltados à adequação dos serviços administrativos e notariais.

“Os Projetos de Lei tratam sobre a reestruturação do ponto de vista administrativo e da parte cartorária. A ideia é otimizar os serviços para prestar melhor assistência à sociedade. O projeto já chegou à Casa e o caminho agora é aguardar a aprovação pela Assembleia”, declarou Ulisses.

O deputado Zezinho Sobral, que também participou da reunião, destacou que “nesse momento da reunião o TJ trouxe esclarecimentos e informações necessárias sobre o projeto, para junto aos pares e a sociedade sergipana mostrarmos o que está sendo construído, que é um avanço e melhoria na qualidade dos serviços do Tribunal de Justiça”, disse.

Também participaram da reunião, o subsecretário da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque e o diretor Geral da Alese, Roberto Bispo.

Por Stephanie Macêdo