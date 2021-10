Márcio Macedo quer o Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido dos Trabalhadores apoia o senador Rogério Carvalho ao Governo do Estado. Não se discute qualquer outra opção dentro do ‘clã petista’. Seja qual for à tendência que integra a legenda, o nome de Rogério é exaltado e com apoio total. Não há qualquer tipo de discussão em relação a esse posicionamento do PT, em ter candidatura própria, inclusive porque há unanimidade de que o petismo precisa retomar o comando político no Estado, perdido com a morte do ex-governador Marcelo Déda. Não se discute essa necessidade, tendo Rogério Carvalho como protagonista.

Nesse ponto vai tudo bem. Embora parte de militância admita que será uma disputa acirrada e com muita dificuldade para eleger o senador, mas que isso não pode servir para qualquer tipo de recuo, inclusive porque consideram que Rogério é hábil, atua bem nas conversas para conquistar aliados e eleitores, além de lembrarem do pleito de 2018, em que ele foi eleito, através de um trabalho de bastidores e sem estar muito em alta nas pesquisas de opinião pública. Até surpreendeu quando foi reconhecida sua vitória, ao lado do delegado Alessandro Vieira (Cidadania), que não integrava a chamada elite da política sergipana.

Apesar dessa estrutura favorável ao candidato a governador, alguns setores do PT defendem chapa majoritária puro sangue em 2022, com o ex-deputado Marcio Macedo disputando o Senado. O primeiro argumento é que fortaleceria o Governo Federal, caso o ex-presidente Lula da Silva seja eleito. Na opinião desse grupo, um Congresso próximo ao Planalto seria importante para ajudar o presidente no fortalecimento de seus projetos e no desenvolvimento social, que os petistas consideram absolutamente destroçado: “não há um sentimento nacional construtivo, mas um regime que agride a democracia e favorece ao radicalismo conservador”, disse ontem um dos petistas que integram a velha guarda do partido.

Segundo ainda declarações de militantes, o próprio Marcio Macedo deseja o Senado, não fala em candidatura a deputado federal e pretende levar essa decisão mais adiante, ao considerar que o PT tem que “expor a força política que mantém no Estado”. Além disso, os membros do partido que defendem a chapa puro sangue lembram que em uma vitória de Rogério a sua vaga no Senado passa para o primeiro suplente, que é o empresário Jorge Mitidieri (PSD), fortalecendo uma provável oposição ao Governo, caso seja Lula o eleito. A cúpula do PT em Sergipe tenta amenizar, defendendo que Márcio Macedo dispute vaga à Câmara Federal e deixe o partido à vontade para composições que indiquem um nome ao Senado.

A informação é que Marcio não vai aceitar fácil e deve esperar até dezembro para definir o seu nome na chapa majoritária ao lado de Rogério. O PT conversa sobre composições com outros partidos, mas já está praticamente fechado com o PSB, cuja direção nacional, depois de várias análises da situação política da sigla, vêem em Sergipe o nome do ex-senador Antônio Carlos Valadares como opção de retornar ao Senado, junto com Rogério Carvalho ao Governo. De qualquer forma há essa pendenga, que não deve ser tão fácil resolver…

Belivaldo cumprimenta

O governador Belivaldo Chagas (PSD) parabenizou publicamente a nomeação do pediatra sergipano Ricardo Queiroz Gurgel como novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

*** – O médico e professor da UFS possui todas as qualificações necessárias para assumir este cargo tão importante, que se torna ainda mais estratégico no momento da pandemia em que estamos avançando na vacinação dos nossos jovens, disse.

Luciano trabalha

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), trabalha todos os dias junto às bases políticas, mas essa semana ele deu uma parada para acomodações.

*** Luciano, inclusive, espera estar na chapa majoritária como vice e tem conversado nos bastidores sobre isso.

*** Luciano vai a São Paulo com a família e no dia 26 leva o Fórum Itinerante para debater o desenvolvimento do Estado em Itabaiana.

Pode ser presidente

Na realidade o deputado Luciano Bispo é candidato mesmo à reeleição, mas está sempre à disposição da base aliada para ser o candidato a vice-governador.

*** Um detalhe: caso reeleito, para uma nova legislação, Luciano pode ser candidato a presidente da Alese por mais dois anos.

Formação em Sergipe

O União Brasil, novo partido com o número 44, que surge da junção do DEM com PSL, está consolidado em 17 Estado. Falta decidir em 10, inclusive Sergipe.

*** O presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, diz que está disposto a sentar, junto com a senadora Maria do Carmo, e discutir a montagem do novo partido no Estado.

*** Machado admite que a discussão para formação da Executiva Provisória deva ser conduzida pela senadora Maria do Carmo Alves.

Comunicado em seguida

Poucos minutos após José Carlos Machado conversar com o colunista, o ex-deputado federal André Moura lhe telefonou e comunicou que fora o indicado para presidir o União Brasil em Sergipe.

*** A direção do DEM em Sergipe não entendeu porque a senadora Maria do Carmo Alves, que ainda hoje integra o Diretório Nacional do Partido, sequer tenha sido comunicada da fusão.

*** A não citação de Maria do Carmo para integrar o diretório nacional do novo partido, provocou constrangimento.

Alessandro vê exemplo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) acha importante o movimento de fusão entre Democratas e PSL. O novo partido nasce grande e com chances de ser protagonista em 2022.

*** Alessandro acha que “deve servir de exemplo para outros partidos: o caminho é a união dos partidos com identidade programática. Parabéns para o União Brasil”.

Está na terceira via

O senador Alessandro Garcia disse também que vai se manter empenhado na construção de uma terceira via para presidente da República.

*** Antecipa que “sem personalismos e focado no interesse do Brasil”.

*** Segundo Alessandro, “o Cidadania vai apresentar candidatura para o governo, garantindo alternativas para mudar a gestão em Sergipe”.

Clóvis deixa Avante

Presidente do Avante em Sergipe, Clóvis Silveira deixa o partido e leva com ele o grupo que o acompanha. Vai em busca de um novo projeto político-partidário.

*** Clóvis Silveira é pré-candidato a deputado federal e está definindo por qual legenda vai disputar a eleição. Organiado, Clóvis atua muito bem na administração e montagem de legendas novas, ou que precisem se recuperar.

Mantém-se em Brasília

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) continua em Brasília em diálogo para a apresentação do programa Sergipe pela Infância (SPI), a parlamentares sergipanos.

*** Ontem ela esteve com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), a “quem agradeço por nos receber e analisar a proposta apresentada”.

Respeito é bom

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que nunca passou “pela minha cabeça que o meu colega Marcos Rogério tivesse qualquer envolvimento com o assessor dele que é investigado”.

*** – Foi preciso fazer esta comparação pela deslealdade dele em construir suas “narrativas”. Respeito é bom e o Brasil gosta!

Juntos no projeto

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, que o ex-deputado André Moura “é um importante aliado e estaremos juntos no seu projeto”.

*** – Ele sabe que pode contar comigo, disse.

*** Na terça-feira, em Brasília, os deputados Capitão Samuel e Fábio Mitidieri conversaram em uma pizzaria sobre o momento político. Nada vazou…

