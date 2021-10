Mês das Crianças Shopping Prêmio tem concurso de cosplay

O Shopping Prêmio manteve a tradição anual e preparou uma programação especial para homenagear as crianças. Uma das atrações deste ano é o concurso de cosplay em parceria com a loja Cartoon Store, que acontecerá neste sábado (09). A prática mundialmente famosa consiste em se vestir igual e interpretar os personagens de filmes, histórias em quadrinho e jogos. Mais do que se fantasiar, os cosplayers vestem o personagem.

As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (08), na loja Cartoon Store ou pelo WhatsApp da loja (079-991386789), mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

A competição será realizada no “Espaço Alameda Box”, que tem acesso pela entrada “D” do shopping, às 15h. Haverá premiação em dinheiro e brindes para os vencedores.

O grupo de patinação “Patins Urbano Sergipe” fará uma participação especial no concurso e os cosplayers também poderão patinar no espaço.

Além do concurso, a programação seguirá com oficina, apresentações teatrais, contação de histórias e show. Ainda no sábado (09), haverá oficina de mágica na praça de eventos, a partir das 17h. O acesso é gratuito.

No domingo (10), a partir das 15h, os grupos Raízes e Catalise apresentam na praça de eventos os clássicos infantis “Os três porquinhos” e “Chapeuzinho Vermelho”. Após as apresentações, haverá a brincadeira do “quebra pote”. O acesso é gratuito.

Na segunda-feira (11), a partir das 17h, o grupo Catalise apresentará mais um clássico da literatura infantil. Desta vez, eles contarão a história de “João e Maria”. A contação de histórias será na praça de eventos e o acesso é gratuito.

Na terça-feira (12), a garotada vai poder cantar e dançar com um divertido show de Thiago Sol e banda Sol Kids. A apresentação terá início às 17h na praça de eventos e o acesso também é gratuito.

Por Juliane Balbino