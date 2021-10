Operação de combate ao tráfico de drogas e roubo é realizada em 10 cidades

Uma operação denominada ‘Olho de Hóru’ envolvendo as polícias Civil e Militar, está sendo realizada desde as primeiras horas desta quinta-feira (07), em 10 cidades com o objetivo desarticular três grupos criminosos, sendo dois voltados ao tráfico de drogas e um que atuava no roubo de chácaras no interior do estado.

Dois dos grupos praticavam o tráfico de drogas em alta quantidade e demonstravam poder bélico com fotos de arma longa. Os integrantes também vendiam armas e munições.

Na investigação, o Denarc chegou à informação de que um dos grupos estava ameaçando integrantes de uma terceira organização criminosa. Esse outro grupo voltado ao roubo de chácaras.

Em um dos crimes, integrantes desse grupo criminoso dispararam na mão de uma das vítimas. Além disso, membros da associação criminosa também praticavam o crime de estupro.

O Olho de Hórus é um símbolo egípcio que representa força, poder, coragem, proteção, clarividência e saúde. Ele reproduz o olhar aberto e justiceiro de um dos deuses egípcios da mitologia: o deus Hórus.

O símbolo favorece a evolução do terceiro olho, dons estes relacionados à clarividência e, da mesma maneira, simbolizando o “Olho que tudo vê”, ou seja, aquele que enxerga muito além das aparências.

A denominação da operação se deu devido às diversas operações que o Denarc está realizando em todo o estado de Sergipe, combatendo diversas organizações criminosas, de todas as envergaduras.

A título de exemplo, somente na operação de hoje, as buscas aconteceram em dez cidades do estado.

Fonte SSP