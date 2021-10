Operação “Game Over” apreende brinquedos com indícios de pirataria no município de Aracaju

Uma equipe de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, com a participação da Delegacia da Receita Federal em Aracaju, está realizando nesta quinta-feira (07) uma operação visando a apreensão de brinquedos com indícios de pirataria e falsificação em estabelecimentos comerciais de Aracaju.

De acordo com a Receita Federal, os produtos falsificados foram identificados por meio de fiscalização, a partir de técnicas de análise de risco e diligências nos estabelecimentos.

Com a proximidade do Dia das Crianças e o aumento pela procura de brinquedos, o objetivo da Receita Federal é retirar do mercado produto falsificado, para evitar a concorrência desleal com os estabelecimentos que vendem produtos originais e que recolhem os tributos devidos.

Ainda segundo a Receita, os brinquedos são retirados do mercado para evitar a concorrência desleal com os estabelecimentos que vendem produtos originais e que recolhem os tributos devidos, como também como mecanismo de proteção ao consumidor, pois são adquiridos como se fossem originais e podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.

De acordo com Nilson Lima, auditor fiscal da Receita Federal em Sergipe, a operação ainda não foi concluída. Equipes de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal e da Delegacia da Receita Federal em Aracaju estão vistoriando os estabelecimentos comerciais.

Foto: Receita Federal