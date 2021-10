Socorro: 1° Workshop Empreendedorismo Juvenil

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Juventude, em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (SEMIC), realizou na tarde desta quarta-feira, 6, o 1º Workshop Empreendedorismo Juvenil. O minicurso aconteceu no auditório do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e teve como público-alvo os jovens empreendedores do município de Nossa Senhora do Socorro.

O Workshop foi gratuito e abordou vários temas, como direitos básicos do consumidor, oratória, liderança e empreendedorismo jurídico e como alavancar o negócio usando as redes sociais. Cada assunto foi debatido por profissionais atuantes das áreas específicas. O objetivo do Workshop foi incentivar o empreendedorismo por parte dos jovens socorrenses. O secretário de Turismo e Juventude, Júnior Trindade, ressalta a importância da atividade. “Nós organizamos esse evento por causa da necessidade, pois, durante a pandemia, muitos jovens começaram a empreender e ter o próprio negócio. Além disso, com esse Workshop é possível que a secretaria possa estar junto à juventude que empreende, dando dicas, ajudando e discutindo qual o caminho do empreendedorismo”, detalha.

A diretora de juventude, Tuane Santos, destaca que a Secretaria de Turismo e Juventude está sempre atenta a prestar assistência aos jovens. “Observamos que o número de jovens no mercado do empreendedorismo vem crescendo bastante. Por isso, resolvemos realizar o Workshop com profissionais capacitados para trazer mais conhecimentos e ferramentas e, assim, melhorar o desenvolvimento dos negócios, pois muitas das vezes o empreendedorismo é a única forma de renda encontrada por eles”, explica.

O especialista em marketing digital e vendas online, Carlos Augusto Ferreira, foi um dos palestrantes e abordou a temática: ‘Como alavancar o seu negócio usando as redes sociais’. Ele explica que as redes se tornaram uma ferramenta de trabalho. “As pessoas precisam conhecer de fato as redes sociais, para que possam alavancar os negócios, seja qual for o nicho. Por isso, trabalho com instagram. Dou dicas e estratégias para que as pessoas possam usar no dia a dia e crescer os negócios”, diz.

Em maio deste ano, Lúcia Teles inaugurou o próprio empreendimento, uma açaiteria. Quando soube do Workshop, decidiu se inscrever para obter alguns conhecimentos e desenvolver ainda mais o próprio negócio. “Essa iniciativa da Prefeitura de Socorro foi muito importante. Como eu sou empreendedora, achei muito interessante, pois é uma oportunidade de ter mais conhecimentos e de tirar muitas dúvidas que temos no dia a dia”, explica.

Fonte e foto assessoria