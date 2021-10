Programação cultural da semana tem Festival de Artes Cênicas e Quinta Instrumental

O Centro Cultural de Aracaju, na praça General Valadão, no centro da capital, pela quarta semana consecutiva, se prepara para receber mais uma série de apresentações culturais e artísticas do I Festival de Artes Cênicas e do Quinta Instrumental.

O primeiro projeto, inédito na capital sergipana, estreou no dia 16 de setembro e segue até este sábado, 9 de outubro, promovendo ao todo mais de 80 espetáculos teatrais, circenses, de dança e musicais no palco montado em frente ao Centro Cultural.

A programação desta semana, que será iniciada nesta quinta-feira, dia 7, conta com espetáculos premiados, grupos teatrais tradicionais, apresentações voltadas para o público infantil e muita música, incluindo a edição especial do Quinta Instrumental, com o Grupo Burundanga Percussivo. No sábado, dia 9, também haverá mais uma edição da Feira da Alfândega.

O Festival de Artes Cênicas é realizado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e promove a entrega dos trabalhos contemplados nos editais financiados com recursos da Lei Aldir Blanc.

Quinta-feira, 7

Centro Cultural de Aracaju

18h – Quadrilha Junina – Peneirou Xerém (Idosas)

18h30 – Quadrilha Junina – Peneirou Xerém (Adulto)

18h45 – Dança – Orientalismo – A Arte da Dança do Ventre – Flávia Kahyna

19h – Teatro infantil – Vai Dar Cacho na Cabeça do Bebê, Mainha? – A Tua Lona

Quinta Instrumental

20h – Música – Burundanga Percussivo – Pedrinho Mendonça

Sexta-feira, 8

Centro Cultural de Aracaju

17h30 – Cultura Popular – Um resgate Histórico do Samba de Coco do Mosqueiro – Rosualdo da Conceição

17h45 – Quadrilha Junina Xodó da Vila – Etelvan dos Santos

18h – Cultura Popular – Os Retirantes Reseiros – Cia de Artes Mafuá

19h – Teatro – Desencontro – Tinho Torquato

20h – Música – Sandyalê

Sábado, 9

Centro Cultural + Feira da Alfândega + Sintonia Periférica

15h – Cinema – Mostra de curtas e clipes

16h – Batalha de Rima – Gladiadorx do Mic

20h – Música – Pardal MC, Artigo 163, Volúpia, Griot Nagô