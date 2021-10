PT em Aracaju emite nota e explica que dialoga com vários partidos sobre vaga ao Senado

Presidente do PT em Aracaju, Jefferson Lima, através de nota, divulgou que “o PT segue focado na sua prioridade que é a candidatura majoritária de Rogério Carvalho e para isso estamos dialogando com vários partidos sobre o espaço de vice e a vaga de senado na nossa chapa. A posição do PT e em sintonia com Lula é que o vice e Senado sejam dos outros partidos para ampliar a nossa frente democrática”.

A nota considera que “é natural qualquer pleito de petistas, porém o PT já tem o seu encaminhamento que o senador Rogério conduz o processo com outros partidos para a construção de uma candidatura de governador com uma coligação que traga para Sergipe o ciclo de desenvolvimento que o nosso estado precisa”.