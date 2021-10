Rogério evita confronto direto Belivaldo e diz que “a paralisia vem da falta de planejamento”

Embora o governador Belivaldo Chagas (PSD) ter sido duro durante entrevista em que disse que “Rogério ainda não falou que deixou o governo e tem muitos cargos ainda, inclusive o da irmã dele no Ipes. Outra coisa, é preciso saber qual o projeto que ele tem para a agricultura”, o senador Rogério Carvalho preferiu dizer que “Sergipe não precisa de discurso político”.

Rogério Carvalho (PT) decidiu evitar o confronto direto com Belivaldo, mas usou as redes sociais para, sem citar nomes, afirmar que tem um desafio maior junto com Lula e que não implora candidatura. “Temos feito o nosso papel em ajudar ao Estado. A paralisia vem da falta de planejamento e perspectivas. É só ouvir o povo! Não perco tempo implorando candidaturas.Temos um desafio maior. Junto com Lula, levaremos desenvolvimento para Sergipe”, escreveu o senador em sai conta no twitter.