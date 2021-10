Samuel consegue que a mesa de negociação permanente receba profissionais da segurança

Depois de diversas tratativas, o deputado Capitão Samuel, ao lado do presidente do Simpol-SE (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe), Adriano Bandeira, abre portas para a classe policial e consegue que a mesa de negociação permanente do governo do estado receba o movimento Polícia Unida.

Segundo o capitão Samuel “a reunião terá o objetivo de garantimos que a Mesa de negociação permanente entre em diálogo e direto com os profissionais da segurança Pública, (Polícia Militar, Polícia civil, Polícia Penal) e profissionais do Fisco”, disse o parlamentar.

A luta de Samuel pelos servidores públicos vem avançando em passos largos e de forma constante.

Samuel aproveita a oportunidade para agradecer o apoio do secretário de estado de Administração, Dernival Neto, e ao Governador Belivaldo Chagas pela postura republicana e democrática.