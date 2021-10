SE participa do maior congresso sobre tratamentos corporais

De olho nas novidades tecnológicas, a Dermatologista Dra. Suyan Vasconcelos, marcou presença no Hotel Unique em São Paulo, para prestigiar o Body On Top, um congresso específico para o tratamento corporal minimamente invasivo que abordou tecnologias e injetáveis. Na oportunidade, a médica ressaltou que os três dias de troca de experiências com colegas e as diversas aulas resultaram em muitas novidades que serão aplicadas nos tratamentos dermatológicos em Sergipe.

“A cada congresso que vou, penso no progresso do nosso estado. A dermatologia em Sergipe tem avançado bastante, já dispomos de muitos aparelhos que tornam o tratamento do paciente mais rápido e eficaz, e o melhor de tudo, com técnicas minimamente invasivas, que possibilitam excelentes resultados com mais conforto para os pacientes”, explica Dra. Suyan Vasconcelos que também é proprietária da Clínica Splendore, em Aracaju.

Os protocolos corporais também foram atualizados no congresso. “Estamos em constante evolução e é preciso ver o que há de novidade nos protocolos de atendimento, no nosso estado, já estamos implantando essas novas diretrizes agora em outubro”, afirma.

O evento contou com programação científica composta por cursos práticos e também foram debatidos os assuntos mais modernos e relevantes dos últimos anos, como o aumento de glúteos não invasivo, terapia regenerativa corporal entre outros assuntos.

