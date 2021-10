Secretário do PT, diz que nota do Diretório Municipal é posição pessoal de Jefferson

O Secretário Estadual de Organização do PT e Coordenação da CNB-SE, Rubens Júnior, enviou, nesta quinta-feira (07) ao Faxaju Online, um comentário acerca da nota publicada pelo presidente do Diretório Municipal do PT de Aracaju.

Diz que “gostaria de informar que o posicionamento ali apresentado se trata de uma opinião pessoal do presidente Jefferson Lima, que a direção municipal não se reuniu para deliberar sobre o tema eleições 2022 e que a instância que discutirá sobre isso será a Executiva e Diretório Estadual do PT, conforme o calendário nacional do partido”.

Disse mais que “reafirmamos ainda que existe um sentimento de unidade no PT em torno do nome do presidente Lula para a disputa da Presidência da República e do senador Rogério Carvalho para o governo do Estado de Sergipe. Em relação aos demais cargos eletivos, a tática, e a estratégia eleitoral será deliberada pelo encontro estadual do PT convocado para esse fim”.