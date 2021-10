Sergipe expõe roteiros turísticos no maior evento de agronegócio

Estado apresenta roteiros do segmento “Turismo Rural”, incluindo Rota do engenho, Caminhos da Serra de Itabaiana e Vinícola Passamai

Os roteiros turísticos de Sergipe, com foco no turismo rural, estão em apresentação na 28ª edição da Feira Agrinordeste. O evento, que apresenta produtos do campo, acontece no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), em Olinda. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) representa o estado na programação, expondo destinos estratégicos como Rota do Engenho, Caminhos da Serra de Itabaiana e Vinícola Passamai.

A programação segue até sexta-feira (08), e conta com 290 estandes, reunindo variados segmentos de negócios no Pavilhão de Feiras. Conforme o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o evento representa uma oportunidade de projeção para o turismo rural em Sergipe.

“Temos hoje a oportunidade de participar de uma feira enorme como a Agrinordeste, e apresentar os nossos produtos no segmento do turismo rural. É uma importante estratégia de posicionamento nesse momento de retomada das atividades do turismo, demonstrando a diversidade de opções em destinos e roteiros em nosso estado”, afirmou.

No maior evento do agronegócio indoor do Norte-Nordeste, Sergipe está expondo suas marcas e atrativos a convite do Ministério do Turismo. Os roteiros turísticos representados pela Rota do Engenho, incluindo o Engenho Reserva do Barão e o Engenho São Félix, ambos no município de Santa Luzia do Itanhy, são produtos sergipanos que estão sendo exibidos durante a feira. No Reserva do Barão, é possível ter a experiência de acompanhar o processo artesanal de fabricação da cachaça de mesmo nome, além de passeios náuticos.

Na rota de turismo Caminhos da Serra de Itabaiana, é possível conferir produtos e atrações como as castanhas do Carrilho, casa de farinha, casa de acolhimento e o mirante Irmã Dulce. O projeto de turismo de base comunitária do povoado Ribeira e o Santuário Parque dos Falcões são mais alguns atrativos. O santuário é o único na América Latina especialista em manejo de aves de rapina.

Uma das novidades de Sergipe nesta feira é a Vinícola Possamai, que fica localizada na estrada do cajueiro, no município de São Cristóvão. A vinícola é aberta ao público para visitação, na qual é possível acompanhar de perto todo o processo de fabricação do vinho. A atração se enquadra nos segmentos de enoturismo, turismo rural e turismo de experiência, com uvas produzidas no Baixo São Francisco, fermentadas naturalmente, sem uso de aditivos químicos e conservantes.

Programação

Aberta ao público e com entrada gratuita, a Agrinordeste funciona das 9h às 21h horas, com programação diversificada. Na grade, é possível conferir Seminário, Feira de Produtos do Campo, Programa Brasil Mais Cooperativo, Programa Brasil Turismo em Natureza, Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana), Espaço Moda Country, Festival Gastronômico Sabor do Campo (com Concurso de Novos Talentos), Show de Lácteos (com Concurso de Queijos), Show de Churrasco e Arena Agrinordeste.

Fonte e foto assessoria